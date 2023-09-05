新學年減少88班小一 蔡若蓮：結構性下降屬預期 「0班小學」冀轉私校增生源

受颱風「蘇拉」影響，新學年開學日由上周五延至昨日，莘莘學子結束暑假重回校園。教育局長蔡若蓮昨到訪兩間中小學視察開學情況，被問到縮班問題，蔡稱，小一學生人數結構性下降是預期之內，局方已透過各種方法改善情況。有於新學年小一獲派「0班」的小學早前獲教育局批准開設「私家班」，校長指正轉型為私立學校，冀另覓出路。

適齡學生數目下跌，5間學校的小一於新學年獲派0班，包括黃大仙孔教學院大成小學，校長袁潘淑嫻指，校方早前獲教育局批准，新學年開設「私家班」，至今取錄約18名小一新生。她又指，黃大仙區人口老化嚴重，需要開拓生源，故有意申請轉為私校，認為營運更具彈性。她續指，學校將朝外國寄宿學校模式發展，將在小一至小三學生推行「半留宿式」教學模式，讓學生在上午上課，下午進行體育及藝術活動，有家長亦認同該校推行的教育模式。