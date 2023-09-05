新學年減少88班小一 蔡若蓮：結構性下降屬預期 「0班小學」冀轉私校增生源

受颱風「蘇拉」影響，新學年開學日由上周五延至昨日，莘莘學子結束暑假重回校園。教育局長蔡若蓮昨到訪兩間中小學視察開學情況，被問到縮班問題，蔡稱，小一學生人數結構性下降是預期之內，局方已透過各種方法改善情況。有於新學年小一獲派「0班」的小學早前獲教育局批准開設「私家班」，校長指正轉型為私立學校，冀另覓出路。
適齡學生數目下跌，5間學校的小一於新學年獲派0班，包括黃大仙孔教學院大成小學，校長袁潘淑嫻指，校方早前獲教育局批准，新學年開設「私家班」，至今取錄約18名小一新生。她又指，黃大仙區人口老化嚴重，需要開拓生源，故有意申請轉為私校，認為營運更具彈性。她續指，學校將朝外國寄宿學校模式發展，將在小一至小三學生推行「半留宿式」教學模式，讓學生在上午上課，下午進行體育及藝術活動，有家長亦認同該校推行的教育模式。
本港生育率下跌致適齡學童減少，根據《小學概覽》，新學年全港77間小學合共減少88班小一，比上學年減少70班更多。蔡若蓮昨稱，小一學生人數結構下降是預期之內，希望學習質素不會因人數減少而受影響，同時要確保善用公帑。她續指，已採取包括合併或重置等方法改善情況，又強調會密切留意情況，與學校保持溝通。教育局早前推出為獲批合併的中學提供一筆過津貼，被問到會否也在小學推行，蔡若蓮回應指，局方已全速推進小學小班教學，面臨收生困難的學校亦有其他發展方案，相信學校目前應有足夠選擇。