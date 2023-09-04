新學年開學日延至今日 心理學家籲家長多鼓勵子女

葵涌醫院高級臨床心理學家蘇玉芝稱，當學生升讀小學、中學甚至大專時，或會擔心自己是否能夠適應新環境，面對轉變和挑戰難免會焦慮、煩躁或不安，惟症狀如持續並嚴重影響日常生活，學生便應尋求專業協助。她續說，青少年亦會憂慮自己會否被同輩接納等，「最驚分組冇人一組，埋堆以外嘅雜牌軍組成一組又唔開心。」

新學年開學日因颱風蘇拉延至今日，大家眼中額外的假期，對學生而言或是對開學感恐懼多一個周末。有臨床心理學家指，學生壓力源於對未知的恐懼、面對轉變和挑戰而感焦慮等，呼籲家長應多鼓勵子女面對，同時也要照顧自己的情緒。

倡多留意子女情緒

蘇玉芝建議，家長應恆常與子女建立聊天習慣，鼓勵他們分享日常生活和心事，又指家長如發現子女出現失眠、食慾不振等身體徵狀，或情緒低落、焦慮等症狀，便應留意他們是否正承受很大壓力，同時要鼓勵他們面對恐懼和壓力、表達理解孩子所擔憂的事，以及讚揚他們勇於作新嘗試，「唔好講『好小事』、『有咩好驚』。」

提醒家長同時要關懷自己

不過蘇玉芝強調，家長也會有開學壓力，提醒他們必須關懷和照顧自己，不要把所有時間和注意力放在孩子身上，「好似搭飛機咁，都係大人戴完安全帶先幫小朋友」，又盡量不要在子女面前表露緊張的情緒。

此外，蘇玉芝透露醫管局轄下兒童及青少年精神科近年的個案有輕微增加，不排除與疫情期間醫管局呼籲如非必要不要去醫院有關，加上求診輪候需時，或令個案數字有滯後。