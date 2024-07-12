新學年1.3萬學額 已接2.8萬申請 VTC增辦寵物護理及保健高級文憑

中學文憑試即將放榜，不少考生正規劃未來發展方向。除傳統大學課程外，職業導向的課程亦當相受學生歡迎。近年飼養寵物大行其道，與寵物有關行業和市場有一定發展潛力，職業訓練局(VTC)昨公布將於新學年開設寵物護理及保健高級文憑，預計40個學位。VTC亦透露新學年開辦逾140個全日制課程，約1.3萬個學額，包括學士學位、高級文憑、基礎文課程文憑及職專文憑等，現已收到28,000份申請。
新學年開設的寵物護理及保健高級文憑，課程以寵物健康護理科學知識及寵物美容服務培訓為主。學生可學習到寵物店營運、寵物美容及造型、寵物食品營養學等專業知識；院校亦會為學生安排90小時的實習時數。VTC指課程於新學年將開設40個學額；專門的教室將於11月在IVE(柴灣)開幕，學生可體驗實際工作環境以及進行實景訓練。另外，遊戲為本學習高級文憑及電腦及數據工程高級文憑亦將於下學年開辦。
新學年辦140全日制課程
VTC新學年將開辦逾140個全日制課程，當中超過120個為資助課程。新學年共1.3萬個學額，包括學士學位、高級文憑、基礎文課程文憑及職專文憑等，現時已收到28,000份申請。VTC高級助理執行幹事郭展幹指，今年考生的報讀人數有上升趨勢，形容收生情況穩定。他補充指，社會工作、土木工程及資訊科技軟件工程等高級文憑課程較熱門。
VTC新學年亦將優化收生安排，放寬校長推薦計劃的申請的入學要求。郭展幹指，高級文憑課程的申請人本來須在香港中學文憑考獲5科(包括英國語文及中國語文)第二級或以上；或具同等資歷才可入讀。但放寬後，職業訓練局亦會考慮學生在非學術範疇的成就，如音樂、藝術及體育等，合資格申請人有機會在文憑試成績未達標的情況下，仍可入讀高級文憑。郭展幹稱，今年校長推薦計劃獲中學校長支持，申請人數較去年升一倍。他亦透露去年共派發約4,000萬元獎學金。
大部分申請獲有條件取錄
另外，VTC指已向大部分申請人發出有條件取錄。院校將於放榜當日於各區不同學校設立超過200個資訊攤位，考生可即場報名，最快可於15分鐘內獲知取錄結果。