新學年1.3萬學額 已接2.8萬申請 VTC增辦寵物護理及保健高級文憑

中學文憑試即將放榜，不少考生正規劃未來發展方向。除傳統大學課程外，職業導向的課程亦當相受學生歡迎。近年飼養寵物大行其道，與寵物有關行業和市場有一定發展潛力，職業訓練局(VTC)昨公布將於新學年開設寵物護理及保健高級文憑，預計40個學位。VTC亦透露新學年開辦逾140個全日制課程，約1.3萬個學額，包括學士學位、高級文憑、基礎文課程文憑及職專文憑等，現已收到28,000份申請。

新學年開設的寵物護理及保健高級文憑，課程以寵物健康護理科學知識及寵物美容服務培訓為主。學生可學習到寵物店營運、寵物美容及造型、寵物食品營養學等專業知識；院校亦會為學生安排90小時的實習時數。VTC指課程於新學年將開設40個學額；專門的教室將於11月在IVE(柴灣)開幕，學生可體驗實際工作環境以及進行實景訓練。另外，遊戲為本學習高級文憑及電腦及數據工程高級文憑亦將於下學年開辦。