新守則棄用政治中立 轉求不偏不倚 楊何蓓茵：做好賞罰機制 不擔心缺人

新一份施政報告表明要強化公務員管理，包括更新《公務員守則》。公務員事務局長楊何蓓茵表示，新守則不會再使用「政治中立」字眼，並解釋公務員須在工作上不偏不倚，不能受其政治信念影響。她強調並非嚴厲對付公務員，僅做好賞罰機制，不擔心找不到人加入公務員團隊。
特首李家超在施政報告列出多項強化公務員管理措施，包括更新《公務員守則》、強化賞罰制度、強化公務員培訓，以及優化現行動員機制。楊何蓓茵昨到立法會一個委員會上預告，將於明年首季發出更新的《公務員守則》草擬版本，再徵詢職方意見。她相信新守則有助公務員理解應負責任，具指導作用。
做事不受個人政治取向限制
楊何蓓茵指，新的《公務員守則》不會再採用「政治中立」這個名詞，並會在新守則解釋，公務員必須做事要不偏不倚，不受個人的政治取向限制。她又指，無論公務員的個人信念如何，甚至加入甚麼政黨，在工作上必須要不偏不倚，不可以被其政治信念影響工作。她強調，「政治中立」不能成為不執行政府決定的藉口，公務員須對政府盡忠職守，提供意見時要客觀和基於事實。
有議員引述業界關注當局的提高治理水平措施，會否影響優秀人才加入政府或致他們離開公務員隊伍，楊何蓓茵指政府並非嚴厲對付公務員，僅做好賞罰機制，相信一定有有心人加入政府，不擔心找不到人。
2021至22年度有52名公務員在紀律機制下被免職；過去5年則有17名表現欠佳的公務員被政府啟動處理程序，當中10人因持續表現不佳而離開政府、3人表現有改善，其餘4宗個案仍在處理。楊何蓓茵直認情況不理想，強調絕不姑息少數違法違紀人員，當局會檢視和改良公務員紀律處分機制，將於明年向公務員敍用委員會諮詢。
至於有議員擔心公務員存在「唔做唔錯、少做少錯」的風氣，楊何蓓茵承認有此情況，但並非很多，相信施政報告提出的「行政長官表揚榜」獎勵計劃會起到示範作用。