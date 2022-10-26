新守則棄用政治中立 轉求不偏不倚 楊何蓓茵：做好賞罰機制 不擔心缺人

新一份施政報告表明要強化公務員管理，包括更新《公務員守則》。公務員事務局長楊何蓓茵表示，新守則不會再使用「政治中立」字眼，並解釋公務員須在工作上不偏不倚，不能受其政治信念影響。她強調並非嚴厲對付公務員，僅做好賞罰機制，不擔心找不到人加入公務員團隊。 特首李家超在施政報告列出多項強化公務員管理措施，包括更新《公務員守則》、強化賞罰制度、強化公務員培訓，以及優化現行動員機制。楊何蓓茵昨到立法會一個委員會上預告，將於明年首季發出更新的《公務員守則》草擬版本，再徵詢職方意見。她相信新守則有助公務員理解應負責任，具指導作用。

做事不受個人政治取向限制 楊何蓓茵指，新的《公務員守則》不會再採用「政治中立」這個名詞，並會在新守則解釋，公務員必須做事要不偏不倚，不受個人的政治取向限制。她又指，無論公務員的個人信念如何，甚至加入甚麼政黨，在工作上必須要不偏不倚，不可以被其政治信念影響工作。她強調，「政治中立」不能成為不執行政府決定的藉口，公務員須對政府盡忠職守，提供意見時要客觀和基於事實。 有議員引述業界關注當局的提高治理水平措施，會否影響優秀人才加入政府或致他們離開公務員隊伍，楊何蓓茵指政府並非嚴厲對付公務員，僅做好賞罰機制，相信一定有有心人加入政府，不擔心找不到人。

