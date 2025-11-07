新居屋禁售期減至10年 白居二配額增1000 黃碧如：不憂掀炒風

新一份施政報告推出多項房屋相關的措施，協助市民向上流動。

房委會資助房屋小組委員會通過一系列措施，包括新一期居屋的綠白表比例將調升至五五比，以及放寬新出售單位的轉讓限制至10年。此外，下一期「白居二」增加1,000個配額，半數會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。委員會主席黃碧如表示，如居屋業主想出售單位，多數選擇「白居二」市場，在公開市場出售的反而不多，不擔心掀起炒風。 政府在新一份施政報告著重豐富置業階梯，協助市民置業，並提出一系列措施。房委會資助房屋小組委員會昨日在會議中通過部分措施，下一期新推售的居屋及綠置居單位，其在公開市場出售限制的年期，由現時的15至，降低至10年。

白居二批准信數目將多於配額 此外，為增加白表申請者購買「白居二」的機會，下一期「白居二」將增加1,000個，總數共有7,000個。而在1,000個名額中，半數會撥予40歲以下的家庭及一人申請者，另一半則撥給一般家庭申請者。鑑於在「白居二」市場裡，每年都有大約15至20%得到配額的申請者，沒有在指定時間申請購買資格證書，變相浪費配額。因此，由下期計劃起，房委會發出的批准信數目將會多於「白居二」配額。房委會表示，會因應相關因素敲定超過配額的比率，並於每期接受申請前公布詳情。 另外，小組委員會亦通過，由「白居二2024」起，任何未能用盡的家庭配額將撥予一人申請者。此外，為讓配額得以盡用，房委會會視乎獲批配額的申請者申領購買資格證明書的情況，就未使用的配額，按申請者的抽籤先後次序多發出一批批准信。就新居屋方面，由於預期居屋供應明顯增加，自下期居屋計劃開始，綠白表比例將由原本的四六比，調整至五五比，增加公屋戶上樓的機會。 對於縮減轉售年期會否掀起居屋炒風，黃碧如回應指，過去多年，在公開市場出售的單位數目並不多，有意出售的業主多循「白居二」市場出售，故不擔憂掀起炒風。對於新措施會否對已購買單位的業主造成不公，黃碧如表示，明白到相關情況，「研究在地契方面做一些工夫」，縮減他們的轉售限制，形容是「有時間研究點做」。 對於「超額發信」會否導致有申請人最終未能選購單位，黃碧如表示，出信的數目會視乎過去申請情況和實際使用配額；若出現超額，申請人亦可攜同批准信，在第二市場選購其他單位。



黃碧如

綠白表比例調整 白表人士機會增25% 黃碧如又指，不擔心調整綠白表比例後，會降低白表申請者的機會。她指，由於未來5年可供出售的資助出售房屋大幅增加五成，料有5.89萬單位可供出售，因單位數目增加，白表人士仍有較大的機會申請，「應有25%增幅」。 另外，由於市民對大面積單位的需求日漸增加，房委會亦通過增加居屋和綠置居面積較大的單位數目。黃碧如形容，措施「比較遠期一啲」，待公屋輪候冊的人數減少後，才會增加面積較大的單位。她指，屆時面積會增加10%，兩房單位數目將由20%增加至25%。