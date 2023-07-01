新巴城巴合併｜大批巴士迷到長沙灣總站搭新巴尾班車(多相)

新巴和城巴今日起合併，新巴品牌從此成為絕影，由全新的城巴專營權取代，統一為城巴。新巴的尾班車 970X號，於凌晨1時半由長沙灣甘泉街總站開出前往香港仔。吸引大批巴士迷排隊乘搭新巴的尾班車，見證歷史一刻。
長沙灣甘泉街總站天氣炎熱，但現場有逾100人等候970X號尾班車，人龍在長沙灣道延伸幾百米。不少巴士迷帶同新巴模型、燈牌，以及寫有感謝字句的海報到場。新巴安排多名職員在場維持秩序，開車前2小時截龍。新巴安排5輛巴士接載乘客，到了凌晨1時31分，大批巴士迷先後登上4輛新巴經典波浪紋巴士見證新巴步入歷史，尾班車準時從車站開出，傳媒則登上另一輛開頂巴士繼續採訪。
有巴士迷由廣州搭直通巴趕來見證歷史時刻
現場有家長陪兒子提早5小時排隊，有經常乘搭新巴的巴士迷形容，搭尾班車就好像送別一個好朋友；亦有內地巴士迷說，晚上下班後專程由廣州乘搭直通巴趕來香港，希望見證歷史時刻，亦有人表示不捨，感慨新巴的品牌即將消失，希望合併後城巴會改善服務質素，減少脫班。
司機形容兩巴合併好似「一家人」
駕駛約40年巴士，曾先後於3間巴士公司任職，由中巴過渡到城巴的司機劉永洪表示高興和感觸，形容今日開始統一由城巴管理就好似「一家人」，他指出，自己已獲得司機服務獎，尚有1年退休，明日會繼續上班，寄望新巴城巴合併後，包括服務、待遇等愈來愈好。
至於全新的城巴，首班車N8P 將於清晨4時由小西灣藍灣半島開出。