新巴城巴合併｜大批巴士迷到長沙灣總站搭新巴尾班車(多相)

新巴和城巴今日起合併，新巴品牌從此成為絕影，由全新的城巴專營權取代，統一為城巴。新巴的尾班車 970X號，於凌晨1時半由長沙灣甘泉街總站開出前往香港仔。吸引大批巴士迷排隊乘搭新巴的尾班車，見證歷史一刻。

長沙灣甘泉街總站天氣炎熱，但現場有逾100人等候970X號尾班車，人龍在長沙灣道延伸幾百米。不少巴士迷帶同新巴模型、燈牌，以及寫有感謝字句的海報到場。新巴安排多名職員在場維持秩序，開車前2小時截龍。新巴安排5輛巴士接載乘客，到了凌晨1時31分，大批巴士迷先後登上4輛新巴經典波浪紋巴士見證新巴步入歷史，尾班車準時從車站開出，傳媒則登上另一輛開頂巴士繼續採訪。