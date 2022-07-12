新巴城巴明年七一合併 新巴將完成25年歷史任務

行政長官會同行政會議今日(12日)決定批出3個新巴士專營權，包括分別向龍運巴士有限公司(龍運)、城巴有限公司(機場及北大嶼山巴士網絡專營權)(專營權二)批予為期10年的新專營權，以及批准新巴城巴合併。在新安排下，自1998年起投入運作的新巴，明年7月後將會正式併入同一母公司持有的城巴，意味着新巴正式完成25年的歷史使命。

中華巴士不獲續牌造就新巴誕生

新巴誕生源於當年中華巴士服務質素每況愈下，更有車長罷工，表現備受市民批評。政府在1998年2月決定不續批其專營權，將其營運的88條巴士線公開招標。同年3月，新世界發展與英國的運輸機構第一集團合資，成立「新世界第一巴士服務有限公司」，公眾一直簡稱為新巴，其後新巴亦獲批88條前中巴路線的專營權，正式取代中華巴士。原本新巴與城巴一直互相競爭，直至2003年中，與新世界同系的周大福企業斥資收購城巴，新巴城巴從此屬於同一集團，成為姊妹公司。

入不敷支新巴曾年蝕7000萬

新巴在過往多年均能獲得盈利，但隨本港鐵路網絡擴展，尤其南港島線、西港島線等港島區鐵路啟用；加上營運開支上漲，盈利空間逐漸收縮，新巴於2017年開始錄得虧損，而且更有擴大趨勢，最高試過一年虧蝕7,119萬元。2020年8月，其母公司以32億元出售城巴新巴業務，從此新巴城巴的母公司離開新世界系；同年10月，新股東敲定集團中文名為匯達交通，但是新巴及城巴未有改名。