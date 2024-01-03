新年習俗｜年初一拜年有乜禁忌？忌食粥當早餐及不應午睡 盤點12個傳統習俗

快要到農曆新年，不少人已經開始添置新衣，準備過一個「好年」！而想過「好年」，除了要在大掃除時去舊迎新，踏進新年也有不少習俗和禁忌需要遵守，以下就為大家整理了除夕、年初一至年初三的習俗和禁忌，讓大家在龍年一起過個「好年」！ 除夕習俗｜用碌柚葉洗澡 除夕是有與家人吃團年飯的習俗，更會有在入夜前用碌柚葉洗澡的習慣，以碌柚葉沖走衰氣，去舊迎新。而除夕夜屬一家團聚的日子，因此切忌打罵小孩和爭吵，以免來年不利，家中爭吵不休。

大年初一屬農曆新年的第一天，所以不少人都會換上新衣和新鞋，當天亦是第一天拜年的日子，喜慶地迎新春，但當中亦有不少禁忌需遵守。 新年禁忌 年初一｜忌回娘家 如果嫁出去的女兒在新年第一天回娘家，便有把娘家吃窮的意思，所以大部分女兒都會在年初二才回娘家，年初一則在婆家幫忙奉茶服侍。不過近年不少人也不按習俗，認為只要能盡孝即可。 新年禁忌 年初一｜早餐忌食粥 粥在過去屬窮人家才吃的食物，而年初一的早餐作為新年的第一餐，如果食粥會有帶來厄運的意思，所以年初一的早餐需要吃得豐盛，寓意未來一年豐足富有。同時準備餸菜時也不可殺生，建議預先備菜，以免得罪神明。 新年禁忌 年初一｜忌吃藥 新年吃藥有未來一整年都經常生病的意思，所以除了生病不得不吃外，一般補品、補藥也最好暫停一天。 新年禁忌 年初一｜忌叫全名催人起床 相傳年初一如果叫人全名催人起床的話，對方一整年都會被催促做事情，所以即使要叫對方也應該以較好的態度，也不要叫對方全名。

年初一｜忌跟仍在睡覺的人拜年 傳說年初一時若果仍在睡覺的人拜年，對方一整年都會在病床中。 所以對方還在睡夢的時候就不要跟對方拜年，等對方起床再拜年也不遲。 年初一｜忌借錢 有指年初一借錢給別人，財產便會外流一整年，而年初一借別人的錢，則有一整年需靠外援的意思，無論哪一種都非「好意頭」。 年初一｜不可午睡 年初一睡午覺有讓整年都很懶情的意思，再加上客人到家裡拜年在睡午覺的話亦對人很失禮，所以盡量還是不要睡午覺。 年初一｜忌清掃 在過年期間倒垃圾、掃地等有把家中的財氣掃掉的傳說，所以年初一不妨暫停一天打掃吧！ 年初一｜忌洗衫、洗頭 水神的生日在初一和初二，所以這兩天建議不要洗衣服和洗頭，以免財富都被洗掉！