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2024-01-03 17:00:00

新年習俗｜年初一拜年有乜禁忌？忌食粥當早餐及不應午睡 盤點12個傳統習俗

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新年習俗｜年初一拜年有乜禁忌？忌食粥當早餐及不應午睡 盤點12個傳統習俗（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

新年習俗｜年初一拜年有乜禁忌？忌食粥當早餐及不應午睡 盤點12個傳統習俗（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

快要到農曆新年，不少人已經開始添置新衣，準備過一個「好年」！而想過「好年」，除了要在大掃除時去舊迎新，踏進新年也有不少習俗和禁忌需要遵守，以下就為大家整理了除夕、年初一至年初三的習俗和禁忌，讓大家在龍年一起過個「好年」！

除夕習俗｜用碌柚葉洗澡

除夕是有與家人吃團年飯的習俗，更會有在入夜前用碌柚葉洗澡的習慣，以碌柚葉沖走衰氣，去舊迎新。而除夕夜屬一家團聚的日子，因此切忌打罵小孩和爭吵，以免來年不利，家中爭吵不休。

新年習俗｜團年飯是一家人必做的事，和和氣氣 新年習俗｜不少人會在年三十晚準備碌柚葉洗澡。

大年初一屬農曆新年的第一天，所以不少人都會換上新衣和新鞋，當天亦是第一天拜年的日子，喜慶地迎新春，但當中亦有不少禁忌需遵守。

新年禁忌 年初一｜忌回娘家

如果嫁出去的女兒在新年第一天回娘家，便有把娘家吃窮的意思，所以大部分女兒都會在年初二才回娘家，年初一則在婆家幫忙奉茶服侍。不過近年不少人也不按習俗，認為只要能盡孝即可。

新年禁忌 年初一｜早餐忌食粥

粥在過去屬窮人家才吃的食物，而年初一的早餐作為新年的第一餐，如果粥會有帶來厄運的意思，所以年初一的早餐需要吃得豐盛，寓意未來一年豐足富有。同時準備餸菜時也不可殺生，建議預先備菜，以免得罪神明。

新年禁忌 年初一｜忌吃藥

新年吃藥有未來一整年都經常生病的意思，所以除了生病不得不吃外，一般補品、補藥也最好暫停一天。

新年禁忌 年初一｜忌叫全名催人起床

相傳年初一如果叫人全名催人起床的話，對方一整年都會被催促做事情，所以即使要叫對方也應該以較好的態度，也不要叫對方全名。

新年習俗｜穿得「紅噹噹」有「好意頭」的意思。 新年習俗｜年初一早餐有吃齋的習俗。 新年習俗｜年廿八洗邋遢大掃除後就要暫停打掃家中幾天。
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年初一｜忌跟仍在睡覺的人拜年

傳說年初一時若果仍在睡覺的人拜年，對方一整年都會在病床中。 所以對方還在睡夢的時候就不要跟對方拜年，等對方起床再拜年也不遲。

年初一｜忌借錢

有指年初一借錢給別人，財產便會外流一整年，而年初一借別人的錢，則有一整年需靠外援的意思，無論哪一種都非「好意頭」。

年初一｜不可午睡

年初一睡午覺有讓整年都很懶情的意思，再加上客人到家裡拜年在睡午覺的話亦對人很失禮，所以盡量還是不要睡午覺。

年初一｜忌清掃

在過年期間倒垃圾、掃地等有把家中的財氣掃掉的傳說，所以年初一不妨暫停一天打掃吧！

年初一｜忌洗衫、洗頭

水神的生日在初一和初二，所以這兩天建議不要洗衣服和洗頭，以免財富都被洗掉！

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新年習俗｜年初一新年切忌午睡。 新年習俗｜年初二贈送的賀年禮盒最好成雙成對。 新年習俗｜年初三赤口，建議留在家中與家人簡單渡過即可。

年初二｜回娘家忌空手回家+午睡

年初二一般是出嫁後的女兒攜夫回娘家拜年的日子，亦有拜土地公的習俗，但由於已經過了大年初一，習俗和禁忌相對較少。首先女兒不可空手回家，送禮亦需以雙數，單數有不吉利之意。而女兒回娘家也不可午睡，以免整年都變得懶惰。

年初三｜忌外出拜年

年初三為「赤口」，容易有口舌之爭，所以通常都不會拜年、外出或宴客，而是留在家中與家人簡單地渡過。

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