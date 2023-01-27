新年「民間煙花滙演」嚇到流浪貓狗被車撞 團體：5日收逾40具遺體

農曆新年一連數日假期，加上防疫鬆綁，不少市民都外出拜年慶祝，「民間煙花滙演」更每晚多區上。但放煙花爆竹不止違法，有機會造成火災，巨響更嚇倒不少動物，甚至危及牠們的性命。一個關注流浪貓狗的團體近日於fb專頁發帖文指，由年三十（21日）至初四（25日）下午，短短5日內收到超過40隻貓狗遺體，呼籲市民不要再放煙花，以免釀成悲劇。

該團體在文中表示，新年連日來收到多具貓狗遺體，大部分是被車撞死，亦相信這數字只是冰山一角，「可憐嘅生命因為人類一時貪高興而失去生存權利」，團體將遺體送往善終中心，又表示看到一日10具遺體送往火化，感到痛心和心碎，希望市民可感染其他人，停止再放煙花和燒炮仗，不讓再讓更多小動物枉死。