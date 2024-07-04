新思維促公屋及公營服務今年停止加價　狄志遠：鯊魚一窩蜂掠奪小魚

據報公屋租金會加至法定10%上限，新思維主席狄志遠指加價與政府惠民生的方向背道而馳，連同不同機構加價，形容如鯊魚一窩蜂地掠奪食物，而「咬嘅都係瘦骨嶙峋嘅細魚」，促請在今年停止加價。
新思維今日召開記者會，提及車費、電費、煤氣費，以至近日有指公屋租金都會加價。對於公共服務機構稱利潤減少所以加價，狄志遠指「睇唔到有蝕本」，更批評機構是抱持貪婪的想法，而非與市民共度時艱，政府亦因循覺得「咁耐冇加就加吓」。
開源節流不應「喺基層銀包攞錢」
新思維副主席黃俊瑯同意機構加價帶來連鎖反應，「大家爭住出嚟加」，尤其公屋若果加價10%是十分嚴峻，相信基層市民收入不會加10%。最近公布本港5月零售業總銷貨值按年跌11.5%，連跌3個月，黃俊瑯指很多基層從事零售業的前線，生意差了不認為他們有加薪機會。公共服務加價3至10%，每日都是消耗市民收入，令他們入不敷支。他認為開源節流下，開源應該「做大個餅」，增加經濟收入，並非「喺基層銀包攞錢」。
新思維社區幹事彭意婷則指，加價事務是生活所需，基層市民沒有選擇，只能被動加價。她相信在加價後，香港貧富懸殊會惡化，反問政府有否計算過加價後，市民的可支配收入，市民只會對前景更不確定。對於公務員加薪，彭質疑是雙重標準，政府應公布開源支流方案，與市民共度時艱。