新思維促公屋及公營服務今年停止加價　狄志遠：鯊魚一窩蜂掠奪小魚

據報公屋租金會加至法定10%上限，新思維主席狄志遠指加價與政府惠民生的方向背道而馳，連同不同機構加價，形容如鯊魚一窩蜂地掠奪食物，而「咬嘅都係瘦骨嶙峋嘅細魚」，促請在今年停止加價。

新思維今日召開記者會，提及車費、電費、煤氣費，以至近日有指公屋租金都會加價。對於公共服務機構稱利潤減少所以加價，狄志遠指「睇唔到有蝕本」，更批評機構是抱持貪婪的想法，而非與市民共度時艱，政府亦因循覺得「咁耐冇加就加吓」。