新思維赤字40萬元 狄志遠：成員不富貴明年將辦籌款晚宴 (陳芷晴攝)

立法會大會休會，議會唯一非建制派、新思維主席狄志遠回顧這年議會工作及展望未來，透露新思維今年預計面對40萬元赤字，明年會舉辦籌款晚宴。 新思維今日舉辦傳媒茶聚，狄志遠表示新思維員工流失率是零，同事十分有心做事，例如現時正利用人工智能機械人ChatGPT撰寫新聞稿等加快效率，但不會因而削減人手。即使面對40萬元赤字，不會影響工作規模，狄指「可以拖得嘅數就拖」，而成員本身不富貴，明年初會舉辦籌款晚宴，「唔貪心，目標唔係籌百萬千萬，目標用10萬做單位」，去年沒有官員出席籌款晚宴，他期望明年有官員賞面出席。

會積極爭取議席 立法會明年將換屆，狄志遠指現時只有他一名議員是單打獨鬥，即使選舉制度有些不是可控範圍，但新思維會積極爭取議席。他評價今屆議會似乎不能突顯多元聲音，因太支持政府施政，而放輕了監察角色。他舉例有議員曾提出反對意見，事後會接獲官員致電指「唔使咁呀？」，他呼籲政府胸襟廣闊些，採納好意見。新思維社區幹事彭意婷指，希望塑造青年參政議政的風氣，例如最近黨內的實習生有份出席記者會發言。她認為需建立跨黨派青年參政議政平台，「冇咗學生會，都想有呢類嘢，營造自由開放風氣」。