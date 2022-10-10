新慶村收地逾70戶受影響 德寶雪粒捷興車房：政府未妥善溝通

政府加緊覓地建屋，其中在藍地一帶，擬於2025年收回新慶村附近土地和廠房，包括德保雪粒、鄰近的捷興車房等。廠戶表示，於30至40年前受政府邀請來鄉郊發展工業，扎根數十年，且不少重型機器「種死」廠房，難以計算搬遷所需時間和資金。有村民代表指，廠房也為村民和附近新屋邨帶來就業機會，若政府不妥善安置，或致600至700名工人及有關家庭受影響，並斥政府從未溝通，僅貼紙稱收地。有政黨希望政府發展土地興建房屋的同時，平衡持份者需要，支援他們安置等問題。圖：鍾式明

捷興車房搬至新慶村營業逾30年，佔地約1萬呎，屬面積較大的中小企車房，可提供嚴重事故車維修、舊車翻新等較耗時的汽車服務，亦有為政府提供維修汽車服務和為IVE提供教學工具及學習機會。負責人陳鋆霖指，多年前受政府邀請到新慶村「做開荒牛」買地經營至今，若結業將影響12名員工及其家庭。他續指，車房地方大，可服務需時6至8個月維修期的汽車；有關工序若以工廠區車房處理，粗略只計算租金和維修汽車成本也逾數萬元。就地政總署近日單方面在門外貼通知，他說當中只說明政府有收地策略，但未確認何時收地，感徬徨無助，不知如何部署。他又指政府部分招標合約涉提供服務3至5年，去向未明下，也不清楚能否繼續參與。

