新慶村收地逾70戶村民受影響 德寶雪粒捷興車房：政府未妥善溝通

政府加緊覓地建屋，其中在藍地一帶，擬於2025年收回新慶村附近土地和廠房，包括德保雪粒、鄰近的捷興車房等，廠戶表示，廠房30至40年前受政府邀請來鄉郊發展工業，扎根數十年，且不少重型機器「種死」廠房，難以計算搬遷所需時間和資金。有村民代表指，廠房也為村民和附近新屋邨帶來就業機會，若政府不妥善安置，或致600至700名工人及家庭受影響，並斥政府從未溝通，僅貼紙稱收地。有政黨希望政府發展土地興建房屋同時，平衡持分者需要，支援他們安置等問題。

捷興車房搬至新慶村營業逾30年，佔地約1萬呎，屬面積較大的中小企車房，可提供嚴重事故車維修、舊車翻新等較耗時的汽車服務，他們亦有為政府提供維修汽車服務和為IVE提供教學工具和學習機會。負責人陳鋆霖指，多年前受政府邀請到新慶村買地經營至今，若結業將影響12個員工及其家庭。他續指，車房地方大，可服務需時6至8個月維修期的汽車；若以工廠區車房為例，粗略只計算租金維修汽車成本也逾數萬元。就地政總署近日單方面在門外貼通知，他說當中只說明政府有收地政策，但又未確認對他們收地，感徬徨無助，不知如何部署。他又說政府有合約涉3至5年，去向未明下，也不清楚能否繼續參與。

新慶村收地最先引起社會關注的德寶雪粒執行董事陳衍行表示，事件曝光後，政府數日前始派員初步了解廠房需求，但未達成任何共識，他重申3年時間肯定不足夠，不少機器「種死」於廠房，又說光是通過消防、環保、重建水、電等審批工作也不只3年，多年來經營下逐步建立今日規模，難計算搬遷所需時間和資金。

新慶村村民代表譚志成指，收地影響約70至100戶村民，最受影響的是有丁權但一直未獲批建屋的村民，他們目前多居於平房，提到有88歲婆婆，擔憂須與四代同堂共12人的大家庭將被拆散，促政府妥善安置。就廠房與村民關係，他說不少村民曾到那些廠房打工，包括近年附近新建的欣田邨等；他又提到村內有70至80棵百年荔枝樹，也希望政府考慮保育需要。

新思維主席狄志遠指，明白和支持發展需要，但應尋求平衡方案，促當局不要只考慮賠償方案，應盡快跟村民和廠房溝通，確實了解持分者需要。