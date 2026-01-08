新收費實施一周 醫管局：急症室求診人次減12% 緊急病人輪候時間減3分鐘

公營醫療收費改革實施一周，醫管局今日(8日)表示，整體求診人次有所減少，急症室的平均求診人次為每日4,592人，較去年每日的平均求診人次5,210人，減少12%。其中緊急及非緊急病人的佔比由54.2%，下降至50.6%。此外，緊急病人在30分鐘內接受治療的比率，亦由去年的82.7%增加至88.8%，緊急病人的平均等候時間亦由22分鐘縮短至19分鐘。

過去一星期共有32,147名病人前往醫管局轄下18間急症室就診，其中1,807人的分流類別為危殆及危急、14,077人為緊急，餘下16,263人為次緊急及非緊急。該段時期，急症室的平均求診人次為每日4,592人，平均每日有258名危殆及危急病人(5.6%)、2,011名緊急病人(43.8%)、2,323名次緊急及非緊急病人(50.6%)。相比去年全年，醫管局轄下急症室的平均求診人次為每日5,210人，平均每日有228名危殆及危急病人(4.4%)、2,156名緊急病人(41.4%)、2,826名次緊急及非緊急病人(54.2%)。換言之，新措施實施後，急症室的平均求診人次減少12%；次緊急及非緊急病人則減少3.6%。

次緊急及非緊急病人減少503人

醫管局表示，在過去一星期，從急症室的就診人數及各分流類別病人的比例可以觀察到，公營醫療收費收革對急症室服務已產生初步成效。不但次緊急及非緊急病人的數量及所佔百分比有所減少，所有危殆病人在送抵危症室後，均可以即時由醫護人員搶救治療；絕大部分危急病人，亦可於抵達急症室的15分鐘內獲得治療。至於緊急病人在30分鐘內接受治療的比率，亦由去年的82.7%增加至88.8%，緊急病人的平均等候時間亦由22分鐘縮短至19分鐘。

醫管局在公營醫療收費改革實施後，將急症室退款機制恆常化，亦有助非緊急病人在分流後選擇轉往其他醫療機構就診。今年1月1日至7日，共有257名急症室病人申請退款，而去年同一時段，則有691名急症室病人申請退款。發言人重申，急症室的定位在於服務危殆、危急及緊急病人，病情較輕或患上偶發性疾病，例如普通傷風感冒，相關人士應該盡量前往家庭醫學診所、私家醫生或私家醫院24小時門診就診。



