新春年宵齊祈福 CreFIT維信豚積財富願成社 推智慧賬單管理 帶來創新理財體驗

農歷新年將至，不少人都會去各式貨品齊備的年宵市場，辦年貨及買年花，並感受熱鬧氣氛。2025年的農曆年宵市場由今日至2025年農曆年初一清晨（1月29日），於全港15個公園及遊樂場舉行。致力提高市民理財意識，助大家【守護信貸健康】的維信金融財務有限公司（CreFIT維信），亦分別於銅鑼灣維多利亞公園（攤位29-30號）及深水埗花墟公園（攤位32-33號）推出了「豚積財富願成社」活動，除了向參觀者介紹和展示「智慧賬單管理」服務外，亦讓市民可許願祈福，祈求新一年諸事順利，財運亨通！
CreFIT維信的年宵攤位「豚積財富願成社」，以日式的祈福神社為主題，於神社設許願池，只需參與CreFIT維信CAPI 達摩許願活動，可憑消費獲送神秘的水豚許願金幣，助大家實現願望。
CreFIT維信產品及市場營銷總監麥小姐表示，CreFIT維信今年於年宵推出「豚積財富願成社」，是希望藉活動推廣Bill Management賬單管理服務，提高香港市民對審慎管理個人消費之意識，透過日常生活消費分析，讓市民改善平日的消費習慣，以達成信貸健康目標。此外，亦希望介紹導盲犬協會讓大眾認識，因CreFIT維信十分支持慈善，亦支持導盲犬協會透過毛孩幫助有需要人士，就好像CreFIT吉祥Capi水豚一樣，用水豚的友善，帶出信貸健康的重要讓公眾認識。
麥小姐續指，Bill Management賬單管理服務可以幫助客戶保持信貸健康，只須UPLOAD信用卡月結單或連結信用卡賬戶，便會自動提供持續的消費行為分析，並會不時發送關於賬單結算的提醒，助客戶更妥善理財，避免產生不必要的費用，亦可透過日常生活消費分析，以改善平日的消費習慣。賬單管理服務是免費服務，只須下載CreFIT維信APP，提供基本個人資料、信用卡月結單， 即可以立即享用該服務！
任何消費參與活動 領現金券換購精品
除了祈福外，攤位並推出限量周邊產品包括CreFIT維信金運御守、金蛇豚拜利是封、Capi公仔、Capi公仔袋、Capi氣球、Capi環保袋、毛孩盲盒方巾等。市民行年宵時，只要於CreFIT維信的攤位購買任何產品，便可獲得一個Capi許願金幣，只要將金幣投入許願箱中，CreFIT維信CAPI 達摩收到金幣後，便會達成大家的願望。此外，無論新舊會員，都可以於網上填表登記資料，以領取現金券。（填寫必填項目只可獲「有球必應小福袋」現金券乙張；填寫所有項目，包括選填項，可同時獲「有球必應小福袋」現金券乙張及「LUCKxury豚圓福袋現金券乙張）。可用於換購精美周邊產品。
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