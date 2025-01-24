新春年宵齊祈福 CreFIT維信豚積財富願成社 推智慧賬單管理 帶來創新理財體驗

農歷新年將至，不少人都會去各式貨品齊備的年宵市場，辦年貨及買年花，並感受熱鬧氣氛。2025年的農曆年宵市場由今日至2025年農曆年初一清晨（1月29日），於全港15個公園及遊樂場舉行。致力提高市民理財意識，助大家【守護信貸健康】的維信金融財務有限公司（CreFIT維信），亦分別於銅鑼灣維多利亞公園（攤位29-30號）及深水埗花墟公園（攤位32-33號）推出了「豚積財富願成社」活動，除了向參觀者介紹和展示「智慧賬單管理」服務外，亦讓市民可許願祈福，祈求新一年諸事順利，財運亨通！

CreFIT維信的年宵攤位「豚積財富願成社」，以日式的祈福神社為主題，於神社設許願池，只需參與CreFIT維信CAPI 達摩許願活動，可憑消費獲送神秘的水豚許願金幣，助大家實現願望。