新春花車巡遊闊別5年復辦 29表演隊伍齊獻技 旅發局：料吸4.5萬旅客訪港

隨著疫後復常，大型活動陸續回歸，闊別5年的新春花車巡遊再臨香江！農曆新年將至，由旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一(2月10日)在尖沙咀舉行，屆時共9輛富新春特色而各具主題的花車與觀眾見面。此外，29支本地及國際的表演團隊合力帶來舞蹈、魔術等精彩演出。活動門票於本月27日公開發售。旅發局期望可吸引15萬人次，並料旅客佔三成。

今年活動以「龍騰香港賀新歲」為主題，9輛各具特色的花車、13支本地表演隊伍，以及16支國際表演隊伍將聚首尖沙咀，齊齊向觀眾獻技。匯演花車方面，多輛花車以「龍」為主題，再配合新春繁花、揮春等元素點綴。9輛花車分別來自不同機構，包括國泰、迪士尼樂園、海洋公園、賽馬會及澳門旅遊局等，9輛花車設計皆各具心思。

國泰的花車以靈獸為主題，並注入時尚靈感，象徵傳統與創新融合；迪士尼花車以「奇妙夢想城堡」為主題，車身配以紫色的LED燈，營造煙花綻放的效果，來自迪士尼的卡通人物將傾巢亮相。賽馬會的花車以「與你並肩共迎新春」為主題，以花卉砌出駿馬圖案，並有逾40位表演者共同參演。

表演隊伍方面，共有來自12個國家或地區、合共16支國際表演隊伍參與演出，為歷年之冠。演出隊伍包括日本人氣女子舞團Avantgardey、西班牙光影炫舞派等；亦有展現內地多元民族風情的廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術團等。本地隊伍則有國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩，以及展現中國傳統文化的舞龍舞獅表演等。