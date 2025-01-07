新春花車巡遊9輛車遊走尖沙咀　韓人氣女團得獎印度舞團同場表演｜農曆新年2025

農曆新年將至，本月29日農曆大年初一將再次上演賀歲花車巡遊「新春國際匯演之夜」，今年共有9輛花車遊走於尖沙咀，巡遊路線的街頭表演除本地和內地團體表演外，大會亦邀請到韓國人氣女團、印度勁舞團等環球表演者參與。巡遊路線沿途的觀眾席門票周六起發售，售價介乎300元至480元不等。
香港迪士尼花車設農曆年風格城堡
今年活動以「如意新春喜樂連連」為主題，9輛花車都各具特色，例如香港賽馬會的花車放置140個風車，寓意馬會成立140週年，香港迪士尼的花車亦有農曆新年風格的睡公主城堡。
至於在巡遊匯演演出的團體總數達55個，來自14個國家或地區，參與匯演的12支本地隊伍包括曾在國際賽事屢獲佳績的優秀團隊，如2019年和2023年在世界舞蹈大賽(香港站)中奪冠的Chestroll Dance Crew、SDM爵士芭蕾舞學院等，內地隊伍就包括第十四屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍陝西表演藝術團。
表演隊伍國際陣容方面，今年大會邀請到法國、阿根廷、奧地利、印度、印尼及泰國等地團體參與，包括環球選秀節目優秀隊伍，如奪得2020年《全美一叮》冠軍賽第一的印度舞團V.UNBEATABLE DANCE GROUP、2018年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體Zurcaroh，同時邀請到泰國人氣男團LYKN及韓國K-Pop女團Kep1er出席。
▼2024年「新春國際匯演之夜」▼
沿途觀眾席門票周六起發售
花車巡遊匯演在大年初一晚上8時開始，隊伍從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道和彌敦道前往香港喜來登酒店，而匯演開始前約兩小時，即傍晚6時會有18個本地表演團體，沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈等嘉年華表演。巡遊期間，香港文化中心、廣東道及彌敦道均設有觀眾席，門票售價分別為300元、450元和480元，周六早上8時起在尖沙咀天星碼頭旅發局九龍旅客諮詢中心發售，先到先得。
旅發局主席彭耀佳表示，今年新春國際匯演陣容更勝去年，期望舉辦一場匯聚各國表演精粹的環球嘉年華，為蛇年賀歲盛事打響頭炮。他續指，旅發局會同時為旅客提供新春旅遊攻略，推出一站式新春節慶專頁，推介年宵市場、初三新年賽馬、初四賀歲盃等城中各個新春活動。國泰航空連續第23年冠名贊助花車巡遊匯演，國泰行政總裁林紹波期望讓市民與旅客，能夠藉活動與家人好友歡聚一堂，又指國泰航班已回復至疫情前100%，今年稍後亦會超出全球100個航點的紀錄，相信香港市民與世界各地的親友可以更容易聚首一堂。