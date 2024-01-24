新春通關加時！ 深圳灣口岸年三十起5天通宵 羅湖年三十及初二延長2小時

除夕煙花匯演後大批內地旅客滯留本港，甚至露宿街頭，有聲音要求延長通關時間以疏導北上歸家旅客。政府昨宣布，深圳灣口岸將由年三十至大年初四，實施24小時通關服務；羅湖口岸則在年三十及年大年初二延長運作至翌日凌晨2時，列車服務時間亦相應延長。署理政務司長卓永興表示，年三十及初二，料鐵路及其他公共交通服務承載8萬人次的總運力，能滿足旅客需求。屆時會加強通宵巴士接駁及跨境直通巴服務。

特首李家超昨出席行會前表示，今次能夠在短時間內和深圳當局達成共識，過程非常順暢。他感謝廣東省和深圳市的領導和有關部門的大力支持和配合，顯示港深合作無間，重視市民和旅客的體驗和感受。 政府昨召開「大型活動過關交通安排統籌會議」。卓永興表示，入境處料農曆新年約有750萬人次經各口岸進出香港，其中600萬人使用陸路口岸，又以羅湖口岸最多，相信鐵路系統能在短時間內疏導旅客。皇崗口岸目前提供24小時通關服務，卓永興表示，皇崗口岸有重建升級工程，只有數個可提供服務的櫃枱數目；為達到更好分流效果，落馬洲/皇崗口岸只會容許持有落馬洲/皇崗口岸許可證的跨境私家車行走。跨境私家車如果無落馬洲/皇崗口岸許可證，在年三十(2月9日)至年初四(13日)午夜後凌晨時段，只可使用深圳灣口岸。

皇崗口岸將設指定行車線 卓永興又指，為避免因跨境私家車在落馬洲/皇崗口岸出現瓶頸，影響其他車輛前往和使用口岸，運輸署會在新田一帶，通往落馬洲/皇崗口岸的主要路段，設立指定行車線，讓跨境巴士、皇巴等公共交通工具專用。此外，政府亦與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會繼續加強使用落馬洲/皇崗口岸的服務。 對於有意見認為24小時通關令旅客不過夜，卓永興稱認同要想方法吸引旅客留港，但不應在交通安排上令旅客「困在香港」。文化體育及旅遊局長楊潤雄指有信心農曆新年期間舉辦的活動可吸引旅客留港。