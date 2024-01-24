新春通關加時！ 深圳灣口岸年三十起5天通宵 羅湖年三十及初二延長2小時

除夕煙花匯演後大批內地旅客滯留本港，甚至露宿街頭，有聲音要求延長通關時間以疏導北上歸家旅客。政府昨宣布，深圳灣口岸將由年三十至大年初四，實施24小時通關服務；羅湖口岸則在年三十及年大年初二延長運作至翌日凌晨2時，列車服務時間亦相應延長。署理政務司長卓永興表示，年三十及初二，料鐵路及其他公共交通服務承載8萬人次的總運力，能滿足旅客需求。屆時會加強通宵巴士接駁及跨境直通巴服務。
特首李家超昨出席行會前表示，今次能夠在短時間內和深圳當局達成共識，過程非常順暢。他感謝廣東省和深圳市的領導和有關部門的大力支持和配合，顯示港深合作無間，重視市民和旅客的體驗和感受。
政府昨召開「大型活動過關交通安排統籌會議」。卓永興表示，入境處料農曆新年約有750萬人次經各口岸進出香港，其中600萬人使用陸路口岸，又以羅湖口岸最多，相信鐵路系統能在短時間內疏導旅客。皇崗口岸目前提供24小時通關服務，卓永興表示，皇崗口岸有重建升級工程，只有數個可提供服務的櫃枱數目；為達到更好分流效果，落馬洲/皇崗口岸只會容許持有落馬洲/皇崗口岸許可證的跨境私家車行走。跨境私家車如果無落馬洲/皇崗口岸許可證，在年三十(2月9日)至年初四(13日)午夜後凌晨時段，只可使用深圳灣口岸。
皇崗口岸將設指定行車線
卓永興又指，為避免因跨境私家車在落馬洲/皇崗口岸出現瓶頸，影響其他車輛前往和使用口岸，運輸署會在新田一帶，通往落馬洲/皇崗口岸的主要路段，設立指定行車線，讓跨境巴士、皇巴等公共交通工具專用。此外，政府亦與跨境巴士服務營辦商安排新增凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會繼續加強使用落馬洲/皇崗口岸的服務。
對於有意見認為24小時通關令旅客不過夜，卓永興稱認同要想方法吸引旅客留港，但不應在交通安排上令旅客「困在香港」。文化體育及旅遊局長楊潤雄指有信心農曆新年期間舉辦的活動可吸引旅客留港。
劉國勳：望成恆常安排
立法會議員劉國勳認為，內地旅客消費模式改變，即日往返旅客亦有高消費力，目前可以給旅客更多選擇；又期望香港和深圳政府可與中央商討，將農曆新年延長通關變成恆常安排。港區全國人大代表、廣東省政協委員林至頴表示，深圳灣口岸在農曆年假期部分日子24小時通關，羅湖口岸亦會延長通關時間，除考慮人流外，亦要考慮配套，包括海關邊檢是否有足夠人手，公共交通是否足夠，相信經全面規劃後，會逐步有更多開放，推動粵港兩地人流交往。
交通配合延長通關安排
永東直巴有提供跨境巴士服務，副總經理蔡順基向本報稱，屆時跨境巴士將會通宵服務，由尖沙咀及油麻地開出的班次將會維持半小時一班，亦會加強前往大灣區各城市的班次。他指，雖然部分時段旅客未必太多，但既然口岸通宵運作，就需要維持巴士服務。港鐵表示，屆時東鐵綫最後一班前往羅湖站的列車，將延至凌晨0時56分於金鐘站開出；最後一班離開羅湖站的列車，會於上午2時30分開出。
城巴表示，計劃在通宵通關的日子，開辦通宵巴士路線NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸。另外，亦計劃在農曆新年期間，開辦新田的特別路線976S，於深夜至凌晨提供服務，由港島銅鑼灣、中環一帶往返新田。
九巴表示，為方便旅客參與花車巡遊及煙花匯演等新年活動，計劃開辦尖沙咀東前往新田皇巴站的通宵路線，服務地區包括尖沙咀、油麻地、旺角、大欖隧道、上水及粉嶺；亦計劃開辦天慈往來新田的N276線。