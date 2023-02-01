新智能身份證｜入境處：人事登記處換證中心不處理未有預約申請

入境處早前表示，各智能身份證換領中心的最後換證申請日期，將延長至3月3日。不過，有「黃牛黨」趁機散播謠言，訛稱未如期換證會被罰款5,000元，並籍「炒籌」無本生利。

入境處：不會處理未有預約申請

首席入境事務處主任(人事登記)翁碧霞表示，自開關後，留意到大量市民，在未有預約的情況下，到各區人事登記辦事處，以及智能身份證換領中心申請身份證。有見及此，入境處已即時加大網上預約配額，而為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，處方將不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證，但未有預約的人士，各人事登記處會因應個別情況而提供協助。

而在換證計劃下，每天早上都有不少市民，到中心外排隊領取所謂「即日籌」，翁碧霞指其實沒有安排所謂「即日籌」，申請必須要先預約，但因為之前換證中心每日都有辦證餘額，故才酌情處理。因應目前額滿情況，處方已加大網上預約配額，並不再發即日籌，為無預約人士辦證。