新智能身份證｜入境處：人事登記處換證中心不處理未有預約申請

入境處早前表示，各智能身份證換領中心的最後換證申請日期，將延長至3月3日。不過，有「黃牛黨」趁機散播謠言，訛稱未如期換證會被罰款5,000元，並籍「炒籌」無本生利。
入境處：不會處理未有預約申請
首席入境事務處主任(人事登記)翁碧霞表示，自開關後，留意到大量市民，在未有預約的情況下，到各區人事登記辦事處，以及智能身份證換領中心申請身份證。有見及此，入境處已即時加大網上預約配額，而為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，處方將不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證，但未有預約的人士，各人事登記處會因應個別情況而提供協助。
而在換證計劃下，每天早上都有不少市民，到中心外排隊領取所謂「即日籌」，翁碧霞指其實沒有安排所謂「即日籌」，申請必須要先預約，但因為之前換證中心每日都有辦證餘額，故才酌情處理。因應目前額滿情況，處方已加大網上預約配額，並不再發即日籌，為無預約人士辦證。
身處外地港人毋須急於回港辦理換證
入境處又指，香港居民如因不在香港而未能換領身份證，不論是因應全港市民換領身份證計劃，而需要前往換證中心換領身份證，或因年滿11歲或18歲，而需要在人事登記處登記領取身份證，均無須急於趕回香港辦理手續。有關人士可在返港後30天內，到相關辦事處辦理手續。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，亦無須急於在逗留期間辦理身份證申請，他們不會因為在該次返港期間，沒有辦理相關手續而觸犯法例。
目前市民可透過入境處流動應用程式、登入相關網站(預約Link)或致電相關24小時電話預約服務熱線，預約辦理申請手續。市民可下載入境處流動應用程式或於網上預約辦理身份證。入境處呼籲申請人在使用流動應用程式或於網上預約時預先填寫表格，以便更快捷地辦理申請手續。