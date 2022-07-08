新智能身份證｜1992至1995年出生市民　須本月25日至10月6日換證

入境處今日宣布，凡於1992、1993、1994或1995年出生的舊款智能身份證持有人，須於7月25五日(星期一)至10月6日(星期四)期間，帶同身份證親身前往任何一間智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續，各換證中心的服務時間為星期一至六上午8時至晚上10時(公眾假期除外)。

至於1983、1984、1987、1988、1989、1990或1991年出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於7月23日(星期六)完結，而1954年或之前出生的舊款智能身份證持有人，他們的指明換證限期將於2023年1月14日(星期六)完結，入境處呼籲仍未辦理換證手續的人士請盡早預約辦理；而合資格的香港市民如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，可在返港後30天內補辦換證手續。

可攜最多2名殘疾人士一同換證

此外，入境處在是次換證計劃更推出關愛安排，每名合資格的換證人士可攜同最多2名殘疾人士一同前往換證中心換證；同時為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。市民可掃描二維碼下載入境處流動應用程式或網上預約換領身份證。