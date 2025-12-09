熱門搜尋:
2025-12-09 04:30:57
日報

新民黨奪三席 與現屆減半 葉劉︰滿意成績 無跌票

立法會選舉2025 新民黨

新民黨派出8人參選，共奪得3席，較現屆議席少一半。(周令知攝)

立法會選舉結束，各黨議席略有輕微加減。當中新民黨共奪得3席，較現屆少了一半；轉戰港島西直選的陳家珮亦成功「接棒」。黨主席葉劉淑儀表示，對各參選人表現滿意，又強調新民黨得票率無減少。

新民黨派出8人參選，包括1人出選選委會界別，及7名出選地區直選；結果3人勝出，包括轉戰港島西的直選的現任選委界議員陳家珮，新界東北的李梓敬及選委會界別的何敬康亦成功連任。

立法會選舉2025 新民黨 葉劉淑儀

葉劉淑儀

新民黨上屆在地方選區獲約15萬票，昨日選舉中地方選區獲147,113票，黨主席葉劉淑儀指，選票佔總投票率11%；強調新民黨所取得的票數與上屆相若，「各位都知道很多政黨都跌了票，但新民黨是沒有跌票的。」她又稱，對於在投票人數減少，仍可取得今次成績感到非常滿意，並感謝候選人的努力，很自豪「為政府貢獻11%的投票率」。

葉劉淑儀又指，對於能成功交棒予陳家珮感到自豪；這證明對方已擁有獨立自主的得票能力，並重申能夠傳承才是政黨成功的證據，否則便難以延續。

立法會選舉2025 新民黨 李梓敬

李梓敬

今屆選舉前逾一周發生大埔宏福苑火災，成功爭取在新界東北連任的李梓敬，在談及火災時一度情緒激動哽咽。他稱災後團隊一度暫停競選工作，惟不少宏福苑居民均向他表示特意回來投票給他，形容非常感動。他強調自己作為現任立法會議員和民意代表，只會想怎樣去支援災民，在市民需要時做好他們的後盾。

陳家珮表示，感謝葉劉淑儀一直給予機會，自己15年前加入新民黨，由義工到區議員，再參選立法會。何敬康表示，期望未來可以將議政水平進一步提高。

