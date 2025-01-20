新法律年開啟典禮舉行　張舉能稱平衡保障基本權利及維護國安非易事

司法機構舉行法律年度開啟典禮，終審法院首席法官張舉能表示，在保障基本權利與維護國家安全之間，往往存在一定的張力，但司法機構對兩者始終堅守秉持，又指保障基本權利往往要在個人自由與集體安全之間、個人權利與國家責任之間權衡，重申法官行事受法律原則約束，不為政治目的。

張官又提到，從宏觀角度看國安案只佔法院工作的一小部分，司法機構負責的司法工作範疇相當廣泛，以終審法院為例，過去兩年已審理多宗在不同範疇甚具影響的案件，包括打擊洗黑錢法例、同性平權申索、謀殺和非法集會等嚴重刑事案件，涉獵案件類型之廣在高等法院尤為明顯，形容這證明司法機構在社會活動上，幾乎方方面面擔當維護公義的核心角色。他認為，若只聚焦於備受矚目的國安或公共秩序案件，從狹窄角度對香港法治或司法獨立狀況作出以偏概全結論，是誤解司法機構角色與職責全貌，又說司法機構將繼續按社會需求轉變持續演進，處理前所未見的新問題。

張舉能在檢閱警察儀仗隊後於典禮致辭稱，本港一如其他司法管轄區，在保障基本權利與維護國家安全之間，往往存在一定的張力，形容基本權利的保障不可簡單化或一維之事，在兩者之間取得平衡殊非易事，個別案件的裁決結果或時有爭議。然而，他強調對某項法律條文或法庭判決持有異議是一回事，聲稱司法制度已受政治期望或社會氛圍削弱，全然是另一回事，又指法院本位是法律守護者，並非輿論仲裁者及檢控機關的延伸。他指，法官的判決有理有據、公開發布，可透過上訴予以審視，法治正是藉此程序得以彰顯。

湯文龍籲業界助釐清公眾對業內誤解

律政司司長林定國強調，「一國兩制」是本港的重要制度優勢，提到《政府租契續期條例》已於去年7月生效，絕大部分政府租契可藉條例實施續期50年而毋須補地價，意味可延長至2047年之後，消除了所謂「2047年最後期限」的疑慮，形容條例是證明「一國兩制」原則不會改變的重要法律措施。他又指，外國知名法官參與終審法院工作，除香港受惠亦對所有普通法地區有好處，惟有主要來自海外的人士試圖向他們施加不當壓力，要求他們與香港法院撇清關係，令人十分遺憾，又重申政府會全力支持日後繼續委任和保留外籍非常任法官。

去年就任香港律師會會長的湯文龍指，法律界作為社會中流砥柱，在新時代下應反思其角色，為「一國兩制」貢獻應有力量，又稱必須緊記公開評論正審訊或上訴的案件，有違「迴避待決案件」原則，十分不當，如有人作出評論以向法官施壓，是公然妨礙司法公正和蔑視法治，同時呼籲業界每當有機會都應擔當教育角色，釐清一些公開評論中對業內管治制度的誤解。

杜淦堃：應審慎運用新國安法例權利

3年任期即將屆滿的大律師公會主席杜淦堃就提到，維護國安具有「根本重要性」，但強調應以審慎和相稱的方式運用新國安法例下的權利，政府務必證明香港是尊重公民權利的司法管轄區，各級別官員及公職人員亦必須能夠表明他們是根據被賦予權力時的目的，真誠和公平地行使有關權力。他重申，大律師公會是專業團體，有一種比起自身和會員執業更具價值的使命和責任，又寄語新任主席能夠克服困難。