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2023-03-30 13:02:16

新泳季4月1日開鑼　康文署轄下泳館重開　全港泳池開放及暫停日一覽

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康文署轄下泳館4月1日起或完成年度維修後陸續開放。(資料圖片)

康文署轄下泳館4月1日起或完成年度維修後陸續開放。(資料圖片)

康文署今日(30日)宣布，轄下泳館41日起或完成年度維修後陸續開放，供市民在新泳季暢泳。

九龍仔游泳池料2024/25年度重開

4月至10月期間，康文署轄下游泳池(除了梅窩游泳池)朝630分至晚上10時，分3節時段開放，期間有兩段各一小時的暫停開放時段；梅窩游泳池開放時間則由朝830分開始，以配合港外線渡輪班次，期間亦有兩段各一小時的暫停開放時段。而九龍城區的九龍仔游泳池現正進行改建工程需要暫停開放，預計於2024/25年度重開。

至於同時設有暖水及非暖水游泳設施的17個泳館，暖水游泳設施41日至15日會繼續開放，而非暖水游泳設施則於416日起開放。

康文署呼籲，市民在享受游泳樂趣之餘，要注意安全、顧己及人，保持公眾泳池清潔衛生。

上述17個泳館包括：

香港島：

分區　　泳館
－－　　－－
中西區　堅尼地城游泳池
灣仔區　摩理臣山游泳池

九龍：
分區　　泳館
－－　　－－
九龍城　何文田游泳池
黃大仙　斧山道游泳池
　　　　摩士公園游泳池
觀塘　　觀塘游泳池
深水埗　荔枝角公園游泳池
油尖旺　九龍公園游泳池

新界：
分區　　泳館
－－　　－－
離島　　東涌游泳池
北區　　粉嶺游泳池
沙田　　顯田游泳池
　　　　沙田賽馬會游泳池
荃灣　　城門谷游泳池
屯門　　屯門游泳池
　　　　屯門西北游泳池
元朗　　元朗游泳池
西貢　　將軍澳游泳池

康文署轄下泳館開放及暫停日一覽

康文署轄下泳館開放及暫停日一覽

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