熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-18 08:00:00

新渡輪有客輪引入韓式拉麵機　研擴展「充滿集體回憶服務」至更多航線

分享：
新渡輪目前僅在客輪「新國」引入拉麵自動售賣機。(資料圖片)

新渡輪目前僅在客輪「新國」引入拉麵自動售賣機。(資料圖片)

渡輪曾經是不少港人的主要公共交通，而在船上享用餐蛋麵的情景更是幾代香港人的集體回憶，至今仍為人津津樂道。新渡輪近日在一艘客輪引入購買及自助拉麵服務，讓乘客自行買麵和用熱水煮麵。新渡輪回覆《am730》查詢稱，努力並期望日後能將此便民且充滿集體回憶的服務，擴展到更多新渡輪航線及船舶上。

新渡輪目前在一艘行走中環至長洲緞的渡輪，引入拉麵自動售賣機。(資料圖片／林俊源攝) 新渡輪有渡輪引入拉麵自動售賣機，供乘客自行買麵和烹調。(網民Philip Sin@FB群組「香港渡輪討論區」) 新渡輪有渡輪引入拉麵自動售賣機，供乘客自行買麵和烹調。(網民Philip Sin@FB群組「香港渡輪討論區」) 新渡輪目前僅在客輪「新國」引入拉麵自動售賣機。(資料圖片) 新渡輪有渡輪引入拉麵自動售賣機，供乘客自行買麵和烹調。(網民Philip Sin@FB群組「香港渡輪討論區」) 新渡輪有渡輪引入拉麵自動售賣機，供乘客自行買麵和烹調。(網民Philip Sin@FB群組「香港渡輪討論區」) 新渡輪期望，日後能將此便民且充滿集體回憶的服務，擴展到更多航線及船舶上。(資料圖片)

自助機有售其他食物和飲品

有渡輪乘客近日在社交平台分享船上新增拉麵自動售賣機的消息和照片，可見船上的售賣機介紹選擇拉麵及成功付費後，即可取出拉麵及紙碗，然後只需把麵餅放入紙碗中，再選擇煮麵模式，煮麵機便會出熱水和倒數烹調時間。煮麵區有提供托盤及即棄筷子，旁邊亦有垃圾桶供棄置食物殘渣連紙碗。除拉麵外，船上有另一部自助售賣機販賣其他食物和飲品，例如餐肉和溫泉蛋。

adblk5

新渡輪回覆《am730》查詢指，有關船上提供購買及自助拉麵之服務，目前在旗下中環往來長洲航線中的「新國」號上提供，亦努力並期望日後能將此便民且充滿集體回憶的服務，擴展到更多航線及船舶上。帖文在社交平台亦吸引網民討論，有人形容「間接勾起食水手麵回憶」、「家下變到咁靚咁現代化」，亦有人感歎難重現當年的風味與感覺，「都唔係嗰隻可以當飛碟玩嘅太陽蛋，已經失咗真啦。」

遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項 遵守《過馬路守則》應注意事項

ADVERTISEMENT

登記送大埔超級城聖誕禮物🎄

ad