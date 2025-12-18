新渡輪有客輪引入韓式拉麵機　研擴展「充滿集體回憶服務」至更多航線

渡輪曾經是不少港人的主要公共交通，而在船上享用餐蛋麵的情景更是幾代香港人的集體回憶，至今仍為人津津樂道。新渡輪近日在一艘客輪引入購買及自助拉麵服務，讓乘客自行買麵和用熱水煮麵。新渡輪回覆《am730》查詢稱，努力並期望日後能將此便民且充滿集體回憶的服務，擴展到更多新渡輪航線及船舶上。

自助機有售其他食物和飲品 有渡輪乘客近日在社交平台分享船上新增拉麵自動售賣機的消息和照片，可見船上的售賣機介紹選擇拉麵及成功付費後，即可取出拉麵及紙碗，然後只需把麵餅放入紙碗中，再選擇煮麵模式，煮麵機便會出熱水和倒數烹調時間。煮麵區有提供托盤及即棄筷子，旁邊亦有垃圾桶供棄置食物殘渣連紙碗。除拉麵外，船上有另一部自助售賣機販賣其他食物和飲品，例如餐肉和溫泉蛋。

新渡輪回覆《am730》查詢指，有關船上提供購買及自助拉麵之服務，目前在旗下中環往來長洲航線中的「新國」號上提供，亦努力並期望日後能將此便民且充滿集體回憶的服務，擴展到更多航線及船舶上。帖文在社交平台亦吸引網民討論，有人形容「間接勾起食水手麵回憶」、「家下變到咁靚咁現代化」，亦有人感歎難重現當年的風味與感覺，「都唔係嗰隻可以當飛碟玩嘅太陽蛋，已經失咗真啦。」