新班子首個工作日 卓永興：以攻堅精神與團隊努力

昨日是新任行政長官李家超及其新班子首個正式上班日，他們陸續到政府總部履新。政務司副司長卓永興表示，將以「敢於擔當，敢於攻堅」的精神，與問責團隊及公務員一同努力；另一名新任局長、民政及青年事務局長麥美娟就表示，首要工作是落實特首的政綱，包括制定青年發展藍圖，亦會先與團隊商討工作計劃。 李家超昨早8時15分乘坐掛有區徽的特首專用座駕，離開何文田寓所，期間向傳媒揮手。多名新任主要官員亦陸續到政府總部履新，包括政務司副司長卓永興。他表示，「我會以敢於擔當、敢於攻堅的精神，和我的問責團隊、一眾公務員同事一起努力，以行動建設更美好的香港。」他又稱前日參與了兩個半小時會議，包括與特首討論如何正確理解及落實國家主席習近平提到對本港的四點希望。

麥美娟：盡快制定青年發展藍圖 由立法會議員轉任民政及青年事務局長的麥美娟表示，首要是與團隊討論未來工作。「首要是落實行政長官數個競選政綱工作，盡快制定青年發展藍圖，另外成立地區服務關愛隊，當然也有局內恆常工作，第一件事要和團隊開會，大家一起討論工作計劃。」 公務員事務局長楊何蓓茵昨亦向公務員發信，表示會虛心聆聽各界對公務員管理的意見外，亦會加強與公務員同事的溝通，了解大家的困難和想法，令大家更明白政府的政策目標，從而提升工作成效。她又說，共同為香港的未來而努力，貫徹落實「一國兩制」，為香港譜寫新篇，是每一個公務員的責任，也是應盡的義務。至於律政司長林定國及副司長張國鈞，早上亦分別乘座駕返回律政中心。 行會料討論公務員加薪 影響18萬公務員的薪酬趨勢調查5月出爐，高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，但上屆政府臨時抽起議程未有處理。時任特首林鄭月娥曾解釋，調查結果社會有爭議，由即將離開的班子作決定，未必是最理想做法。據悉，「七一」過後，具爭議議題已「解封」，李家超任內首次行政會議今早舉行，料將把公務員加薪重新放上議程，18萬公務員有望迎來加薪的好消息。



李家超