新生嬰兒將可在4個口岸　即場簽發一次性內地出入境證件

民建聯最近接獲家長求助，希望帶同新生嬰兒前往內地，惟現時辦理返回內地的臨時證件最短需5個工作天。民建聯向內地部門反映後，國家出入境管理局將准予在4個特定口岸，即場簽發和領取一次性出入境證件，有待廣東省出入境管理部門宣布具體落實措施。
民建聯主席陳克勤指現時須經中旅社的「快速通道」為新生嬰兒領取回鄉證，需5個工作天，有時連同假期，可能需等待1至2星期。不過，他接獲家長求助，因有急事一定要帶小朋友見內地家人。另外，亦有求助家長在生育後，希望為小朋友提供更寬敞的生活環境，亦希望在坐月時，由內地的家人幫忙照顧新生嬰兒，所以希望盡快領取出入境證件。
父母須帶同新生嬰兒身份證明等
據內地有關部門提供的資料，急需前往內地的香港新生嬰兒父母，可帶同嬰兒有關資料，包括新生嬰兒身份證明、出生證明，以及監護人身份證明，到羅湖、皇崗、蛇口或深圳國際機場(含福永碼頭)口岸，當場辦理3個月內一次入境和出境有效通行證，新生嬰兒可在通行證有效期內單次出入境。陳克勤留意到不少父母選擇以兩地車牌商務車接載產後母親及新生嬰兒前往內地，稍後會向內地有關部門建議，研究進一步將深圳灣和港珠澳大橋口岸納入准予範圍，以方便選乘不同交通工具的家庭。
全國人大常委李慧琼認為今次是難得的安排，再次顯示中央及有關部門高度重視香港居民的訴求，她指之後會發信予出入境管理局等，再次感謝部門迅速提供便利措施。