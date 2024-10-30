新生嬰兒將可在4個口岸　即場簽發一次性內地出入境證件

民建聯最近接獲家長求助，希望帶同新生嬰兒前往內地，惟現時辦理返回內地的臨時證件最短需5個工作天。民建聯向內地部門反映後，國家出入境管理局將准予在4個特定口岸，即場簽發和領取一次性出入境證件，有待廣東省出入境管理部門宣布具體落實措施。

民建聯主席陳克勤指現時須經中旅社的「快速通道」為新生嬰兒領取回鄉證，需5個工作天，有時連同假期，可能需等待1至2星期。不過，他接獲家長求助，因有急事一定要帶小朋友見內地家人。另外，亦有求助家長在生育後，希望為小朋友提供更寬敞的生活環境，亦希望在坐月時，由內地的家人幫忙照顧新生嬰兒，所以希望盡快領取出入境證件。