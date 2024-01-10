新生嬰兒獎勵金暫接獲4682宗申請 卓永興料「大利是」可於2月到手

去年施政報告提出新增2萬元新生嬰兒獎勵金，由去年10月25日宣布措施至本月8日為止，共接獲4,682宗合資格申請。政務司副司長卓永興指，立法會財務委員會本周五會討論撥款措施，如順利獲得撥款，這封「大利是」可於2月下旬到手。 卓永興今早到瑪麗醫院婦產科門診，跟兩位年輕的準媽媽傾談新生嬰兒獎勵金措施。懷第一胎、目前懷孕約5個月的梁太表示，會以獎勵金添置嬰兒用品。另一位準媽媽是瑪麗醫院婦產科的吳醫生，她懷的也是第一胎。她認為新生嬰兒獎勵金是不錯的政府支持、是一種獎勵，會用於購買輔助餵哺母乳的用品。

卓永興指獎勵金是政策大突破 卓永興提及香港的生育水平，在過去30年呈持續跌勢，去年更跌至0.8，是全球最低的水平，響起香港人口萎縮的警號。卓永興指問題嚴峻兼迫在眉睫，發放新生嬰兒獎勵金是特區政府政策上的大突破，目的是引導整個社會正視本地出生率長期低迷的問題，並扭轉問題持續惡化的情況，挽狂瀾於既倒。

新生嬰兒獎勵金暫接獲4682宗申請 卓永興料「大利是」可於2月到手