熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-10 16:31:49

新生嬰兒獎勵金暫接獲4682宗申請　卓永興料「大利是」可於2月到手

分享：
新生嬰兒獎勵金暫接獲4682宗申請　卓永興料「大利是」可於2月到手

新生嬰兒獎勵金暫接獲4682宗申請　卓永興料「大利是」可於2月到手

去年施政報告提出新增2萬元新生嬰兒獎勵金，由去年10月25日宣布措施至本月8日為止，共接獲4,682宗合資格申請。政務司副司長卓永興指，立法會財務委員會本周五會討論撥款措施，如順利獲得撥款，這封「大利是」可於2月下旬到手。

卓永興今早到瑪麗醫院婦產科門診，跟兩位年輕的準媽媽傾談新生嬰兒獎勵金措施。懷第一胎、目前懷孕約5個月的梁太表示，會以獎勵金添置嬰兒用品。另一位準媽媽是瑪麗醫院婦產科的吳醫生，她懷的也是第一胎。她認為新生嬰兒獎勵金是不錯的政府支持、是一種獎勵，會用於購買輔助餵哺母乳的用品。

卓永興指獎勵金是政策大突破

卓永興提及香港的生育水平，在過去30年呈持續跌勢，去年更跌至0.8，是全球最低的水平，響起香港人口萎縮的警號。卓永興指問題嚴峻兼迫在眉睫，發放新生嬰兒獎勵金是特區政府政策上的大突破，目的是引導整個社會正視本地出生率長期低迷的問題，並扭轉問題持續惡化的情況，挽狂瀾於既倒。

新生嬰兒獎勵金暫接獲4682宗申請　卓永興料「大利是」可於2月到手

新生嬰兒獎勵金暫接獲4682宗申請　卓永興料「大利是」可於2月到手

他提到自宣布措施後，新生嬰兒獎勵金迅速成為社會熱話。起初一些論者以為獎勵金只是獨沽一味、「單天保至尊」，對能起到的作用存疑。然而當了解這只是「組合拳」的其中一招後，社會上對措施的支持度即明顯上升。卓永興表示，希望在新生嬰兒獎勵金及龍年效應的雙支持下，香港在新的一年能迎來更多的小生命，為各家庭和社會增添喜氣和動力。

Ad Block
施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖） 施政報告2023｜向新生嬰兒派發2萬元計劃詳情及方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受