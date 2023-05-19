新田科技城明年動工 5萬公私營單位 近15萬人口 300公頃地發展創科 擬直接向企業批地

特區政府前年發表北部都會區發展策略，提出設立「新田科技城」，政府昨公布發展科技城土地用途建議。新田科技城佔地超過600公頃，約一半用作創科用途。當局計劃就相關土地發展提供彈性，如考慮以直接批地予創科龍頭企業，土地亦會劃分成不同大小，滿足不同規模科企需要。當局預計新田科技城可提供5萬個新單位，以及6,400個人才公寓單位，創造超過16.5萬個就業職位，並可容納14.7萬人口。創科用地計劃明年第四季開始平整工程，料2026年完成首批用地，而2031年將迎來首批居民遷入。

創科用地約等如17個香港科學園

新田科技城由位於新田公路和粉嶺公路以北的創新科技園區，以及新田市中心所組成，總發展面積達627公頃，300公頃將為創科用地，可提供700萬平方米總樓面面積，相當於17個香港科學園。局方指，新田科技城會預留了不同規模的地塊，包括因新皇崗口岸實施一地兩檢後釋出的20公頃落馬洲管制站用地，以配合不同規模和用途的創科設施。當局亦計劃在法定規劃下提供彈性，並考慮直接批地予創科龍頭企業。局方發言人指，明白直接批地的敏感性，有關企業須對推動香港創科發展帶來實質好處，如就業機會，GDP增長等。

至於位處新田公路和粉嶺公路以南的新田市中心，將提供約5萬至5.4萬個公私營房屋單位，原居民鄉村將會保留。另創新科技園區內建造的人才公寓亦會提供約6,400個單位，以供園區內約一成員工入住。當局預計，整個發展區可容納14.7萬至15.9萬人口，並創造逾16.5萬個就業職位。

設安置屋邨 留地建多層物流大樓

當局又計劃在新田站附近設專用安置屋邨，以安置受影響寮屋戶。而發展區內料有126公頃棕地受影響，局方會在新田市中心周邊預留約16公頃物流用地發展多層大樓，以容納棕地作業者；另洪水橋/廈村和元朗南新發展區亦預留72公頃土地作工業和物流用途。

發展局將於下月初諮詢公眾兩個月，明年第一季展開相關法定程序。當中的創科用地將於明年第四季展開土地平整工程，最早2026年完成平整；首批居民料於2031年開始遷入，大部分亦於2034起遷入。

團結香港基金副總裁葉文祺對政府方案表示歡迎，強調政府以優惠政策招商引資時，須確保有關企業對香港創科發展帶來相等貢獻，如繳交一定稅款、帶動就業、轉移技術、設立研發或生產設施等。葉同時希望當局加快發展進度，避免首批進駐工作人口及居民成「開荒牛」。