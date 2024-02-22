新田科技城環評疑誤認至少3種雀鳥　觀鳥會憂低估生態價值

新田科技城擴大發展規模，入侵擬建三寶樹濕地保育公園近200公頃濕地。土木工程拓展署動用高達8億元進行就新田／落馬洲發展樞紐的項目勘查研究，本月初提交環評報告，被批評低估具保護價值雀鳥數目和種類外。香港觀鳥會再發現，顧問團隊疑錯誤辨認至少三種雀鳥，質疑發展局去年突然擴大新田科技城發展範圍，令顧問團隊倉促進行實地研究，憂慮有具保育價值物種被「走漏眼」，致其生態價值被低估，促請當局做好把關，以避免發展對環境造成不可逆轉嘅破壞。 《am730》正就此向土木工程拓展署及環保署查詢，正待回覆。

研究範圍共錄152鳥類 土拓署提交的環評報告顯示，在整個發展區的研究範圍共錄得152種鳥類，當中有68種具有重要保護價值，而大多數鳥類均是遷徙的水鳥（migrant waterbirds）和依賴濕地的物種（wetland-dependent species），形容在新田至三寶樹和落馬洲地區錄到的鳥類數量和物種多樣性較高，包括有白琵鷺（Eurasian spoonbill）、鵲鷂（Pied Harrier）、灰頭麥雞（Vanellus vanellus），以及小斑鷸（Calidris minuta）等稀有物種（rare species）。

報告附件提供觀察團隊提交的約60種雀鳥照片，惟觀鳥會透過照片上雀鳥體型和羽毛特徵等，發現至少三張相片與其聲稱的鳥類品種不符，懷疑團隊誤認雀鳥的品種，包括將「澤鷸」（Marsh Sandpiper）錯誤認作「林鷸」（Wood Sandpiper），並將「長趾濱鷸」（Long-toed Stint）錯誤標示為「小濱鷸」（Little Stint）。該會又指，雖然報告中標示為「鳳頭鷹」（Crested Goshawk）的照片畫質不佳，但應為鷹屬的其他小型猛禽，並非標示中的品種。

逾半品種未有照片 觀鳥會憂「走漏眼」 觀鳥會保育主任黃雪媚表示，雀鳥是后海灣濕地保育的重要物種和指標，雖然被發現錯誤判斷的鳥類品種與文件標示的品種，保育價值相差不大，但逾一半所錄得的品種，卻未有提交照片，憂慮相關雀鳥亦有可能被誤認，甚至有鳥類因無法被辨認而「走漏眼」，憂慮該會所發現的錯誤僅屬冰山一角，令該區的保育價值和發展對生態帶來的影響被嚴重低估。 除了誤認鳥類外，黃雪媚又指，比對該會的紀錄後，認為報告嚴重低估發展範圍所錄得的雀鳥品種。她引述報告指，顧問團隊在項目的北面部分，記錄到52種具保育級別的鳥類物種 （avifauna species of conservation importance），惟根據香港觀鳥會的記錄，在同一地區便已錄得多達205種鳥種，當中117種為具保育級別物種，其中被列入全球瀕危及近危物種達19種，如極度瀕危青頭潛鴨、極度瀕危黃胸鵐、瀕危黑臉琵鷺、易危紅頭潛鴨等。亦不乏國家級保護動物，例如有33種被列為國家一級或二級重點保護野生動物，如白肩鵰和烏鵰。