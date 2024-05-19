新田科技城｜環保署：新田/落馬洲發展樞紐環評程序科學專業及公開透明

環保署日前有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環評報告，3個環保團體聯合回應，批評署方的決定無視報告中的錯漏。環保署今日(19日)發稿從七點出發回應環團的質疑，環保署發言人表示，環評程序科學專業，《環境影響評估條例》和其下《技術備忘錄》定下了科學客觀的標準和要求，更為不同範疇指定專業主管當局，全面審視所有環評報告。環評程序亦公開透明，由工程項目倡議人提交工程項目簡介開始，所有步驟都在網上公開，以及設有兩階段的公眾查閱期諮詢，讓公眾及環諮會全面提出意見。環保署是在充分考慮了上述所有資料和意見，確定環評報告符合所有法定標準和要求，才會作出批准。

環保署綜合從7個方面回應：

1.環評研究概要的有效性：《技術備忘錄》就環評研究概要的要求有清晰指引，「環評研究概要的目的是列出環評研究的作用和目的、應予處理的環境課題所涵蓋範圍、須符合的環評研究規定，以及程序和報告上必要的規定。」《技術備忘錄》附件3更列出所有須要考慮的因素。環保署已按照《技術備忘錄》，確定研究概要已涵蓋所有須要評估的環境課題，並且符合所有相關要求。

2.生態基線調查和生態影響：生態基線調查的主要目是填補現有生態環境資料不足之處，並確認和評價生境及物種的生態價值。在環評研究範圍內已有大量及持續的生態資料，包括由環境及自然保育基金自二○一二年起資助的自然保育管理協議，以及多個環評研究和環境監察及審核報告等。相關資料都已被適當地納入環評研究的考量。

3.優先避免主要環境影響：環評報告已根據《技術備忘錄》的要求，按「避免」、「抑減」和「彌償」的優先次序原則，例如避開拉姆薩爾濕地、保留米埔隴村鷺鳥林核心區域及米埔村鷺鳥林、保留彭龍地成熟林地等。

4.繁殖鷺鳥及各類濕地雀鳥飛行的影響：環評研究已按照《技術備忘錄》及相關環評指南進行12個月生態基線調查，當中涵蓋鷺鳥林及夜棲地上空的雀鳥飛行路線調查，生態影響評估亦已考慮因覓食地損失或干擾而對白鷺和蒼鷺繁殖造成的間接影響。環評報告建議透過劃定非建築用地及嚴謹的建築物高度限制；保留300米闊（與青衣北橋的闊度相若）的雀鳥東西飛行廊道；為米埔隴村鷺鳥林保留70米闊的飛行路徑。現時途經屯門公園（香港十大鷺鳥棲息地）的屯門河，作為雀鳥經常飛行的廊道的闊度也只是75米，所以足以滿足作為鷺鳥飛行路徑。

