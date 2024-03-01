新田科技城｜環評諮詢明截止長春社提七大問題　質疑未清楚交代科學理據

新田科技城環評報告公眾諮詢期明日（2日）完結，長春社在社交媒體提出七點問題，批評政府計劃在擬議新田科技城大規模填塘，涉及填平近90公頃魚塘、247公頃濕地保育區及緩衝區，但環評報告有多項錯漏，嚴重低估發展對后海灣這片大灣區獨有的國際濕地的影響，要求政府就提交更多資料，並大幅修訂發展項目，避免任何發展嚴重損害后海灣生態系統的完整性。
長春社表示，新田科技城環評沒有嚴謹科學研究證明濕地補償有效，例如計算濕地「功能」（Functional value）的方式、單位等不詳，並只以4種雀鳥推算可補償的濕地「功能」，代表性不足，且未將使用米埔村及米埔隴村鷺鳥林的小白鷺及池鷺納入計算；政府以未動工的豐樂圍發展項目推算可增加45%濕地「功能」，有欠說服力，且沒有提交濕地管理計劃（HCMP）。長春社又指，環評沒有評估三寶樹濕地保育公園內非保育用途的影響。
不滿未就雀鳥飛行路線解釋佈局
長春社又指，環評涉及兩個全港第二及三大的鷺鳥林，但環評報告中沒有就填塘範圍內的雀鳥飛行路線，解釋現時發展佈局，僅為雀鳥飛行路線預留300米闊的飛行走廊，但日後仍容許發展，對歐亞水獺沒有詳細交代工程期間的緩解措施，而生態廊道設計亦與發展重疊、與附近魚塘等水體割裂。
農地方面，長春社指出，鄰近新田公路石湖圍的一幅7公頃擬劃作農業的土地在新田科技城最新發展方案中消失，但環評沒有提出任何補償方案。
質疑違環評原則
長春社又批評，環評報告未能符合環評《技術備忘錄》內部分重要原則，包括須較謹慎處理難以測定的不良環境影響，並採用預防原則；須盡可能保育具重要生態價值的地方或生境；以及按「避免造成影響、盡量減低影響、就影響作出補償」的優先次序緩解重要生境及野生生物所受影響。另外，環評報告未有清楚交代填塘背後的科學根據，包括沒有提供雀鳥的物種、數量等分佈資料，並以斬件式一分為七進行生態影響評估。
長春社又指，與2021年「新田 / 落馬洲發展樞紐」相比，新田科技城發展面積大增六成，政府應該重新提交工程項目簡介，更新環評研究概要，惟政府未有重做。
《am730》正向土木工程拓展署查詢。