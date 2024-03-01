新田科技城｜環評諮詢明截止長春社提七大問題　質疑未清楚交代科學理據

新田科技城環評報告公眾諮詢期明日（2日）完結，長春社在社交媒體提出七點問題，批評政府計劃在擬議新田科技城大規模填塘，涉及填平近90公頃魚塘、247公頃濕地保育區及緩衝區，但環評報告有多項錯漏，嚴重低估發展對后海灣這片大灣區獨有的國際濕地的影響，要求政府就提交更多資料，並大幅修訂發展項目，避免任何發展嚴重損害后海灣生態系統的完整性。

長春社表示，新田科技城環評沒有嚴謹科學研究證明濕地補償有效，例如計算濕地「功能」（Functional value）的方式、單位等不詳，並只以4種雀鳥推算可補償的濕地「功能」，代表性不足，且未將使用米埔村及米埔隴村鷺鳥林的小白鷺及池鷺納入計算；政府以未動工的豐樂圍發展項目推算可增加45%濕地「功能」，有欠說服力，且沒有提交濕地管理計劃（HCMP）。長春社又指，環評沒有評估三寶樹濕地保育公園內非保育用途的影響。