新田科技城｜247公頃濕地被「開刀」化整為零　補償不再提面積　環團批拆龍門

新田科技城發展規劃明日（22日）將於城規會審議，當中濕地保育問題惹起廣泛關注。規劃署在開會前不足48小時才提交的文件顯示，新田科技城約四成發展範圍座落在濕地保育區和緩衝區，原本受制於規劃指引12C限制，以保護生態，但當局擬將涉及的247公頃受保護範圍從指引剔除，並將「濕地零淨損失」的原則，由面積改為「容量」，但未有解釋「容量」的定義。有環保團體批評，當局在欠缺生態研究的基礎下，突然修訂指引是「拆龍門」，直斥做法是史無前例，憂慮該發展區日後的發展在欠缺規管下，會令后海灣濕地被破壞，促請城規會嚴謹把關，並按原有的指引審批所有規劃申請。

文件顯示，新田科技城北部位處濕地保育區和濕地緩衝區，面積合共達約247公頃，發展須受列明發展範圍內「不會有濕地淨減少」的規劃指引編號12C限制，但根據新田科技城發展規劃，涉及的濕地範圍大部份將會劃為「其他指定用途」和創科等新的土地用途，環評報告顯示擬議規劃是可接受。 修訂指引難保濕地面積淨零損失 當局續指，涉及的247公頃受保護範圍，相當於13個維園，亦即佔整個新田科技城總發展面積627公頃的四成，換言之，當局是向后海灣濕地「開刀」，以發展此巨型項目。當局表示，擬發展的受保護範圍中，只有40%屬於濕地，但涉及的90公頃土地將因發展而被填塘，加上餘下的60%土地已非濕地，而是棕地等欠缺生態價值的土地，故原有的指引12C所訂定的濕地範圍不再適用，建議將擬發展範圍剔走，但強調將興建三寶樹濕地保育公園，補償被破壞濕地。

文件透露，當局擬將指引12C修訂為12D，除了將濕地範圍大幅削減外，亦會將「生態零淨損失」（no-net-loss）的原則，由原本的面積和功能兩方面，改為功能和「容量」（capacity），但無進一步解釋「容量」的定義，換言之，受發展影響的濕地將未必獲同樣面積的補償，或出現濕地面積淨減少。 發展範圍剔走濕地 根據當局擬修訂的濕地界線圖則，最新的濕地保育區界線已後移至擬議三寶樹濕地保育公園的範圍，濕地緩衝區的邊界亦撤至新田科技城發展範圍的東西兩則，換言之，草圖修訂後，整個新田科技城發展將不涉濕地範圍，不再受制於濕地發展限制。

規劃指引編號12C上一次修訂為2014年，提到后海灣地區為國際認可的「拉姆薩爾濕地」，憂慮更改土地用途和魚塘的「容納量」會對雀鳥造成複雜的影響，故採用「不會有濕地淨減少」為發展原則，要求申請人要呈交生態影響評估報告，以確保發展不會令濕地的面積和功能出現淨減少，亦不會增加后海灣地區的污染量，以維持后海灣濕地生態系統的整體生態完整。 長春社批修訂指引無生態基礎 長春社公共事務主任周藹銓表示，城規會與濕地相關的指引，過往的三次修訂均是基於全面生態調查，在足夠科學研究後才改動，惟當局提出今次修訂前，並無進行相關科學研究，新田科技城的環評報告亦未通過，反映改動是「無生態基礎認可」，將以往「搬龍門」演變成「拆龍門」，推倒過去30年所建立的規劃宗旨，直斥做法是「史無前例」，更憂慮此舉會開壞先例，讓發展商等亦可參考政府做法，「所有嘢都唔使再跟規矩，指引已經蕩然無存。」 憂危害區內受保育雀鳥 她又提到，修訂指引內被剔除的「濕地保育區」與南生圍、蠔殼圍的魚塘相連，生態價值高，根據香港觀鳥會的記錄，單單區內雀鳥物種數量已達 205 種，佔全港三分一鳥種，當中有 117種為具保育級別物，被列入全球瀕危及近危物種亦多達19 種，包括極度瀕危青頭潛鴨、極度瀕危黃胸鵐、瀕危黑臉琵鷺、易危紅頭潛鴨等，完整的濕地才能保護到候鳥。