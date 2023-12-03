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2023-12-03 18:51:04

新界北反黑組展開冷雨行動 一個月拘130人 檢百萬元保時捷

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新界北反黑組展開冷雨行動 一個月拘130人 檢百萬元保時捷

新界北反黑組展開冷雨行動 一個月拘130人 檢百萬元保時捷

警方今日舉行簡報會，指新界北反黑組過去一個月展開代號「冷雨」（CHILLRAIN）行動，搗破1個非法油站、1個百家樂賭檔、2個地下竹館以及2個釣魚機檔；拘捕64男66女（20至75歲），包括103名本地人及27名持雙程證人士，合共130人。他們涉「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等被捕。警方相關，已成功搗破一個利用實體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團，當中檢獲現金、賭具、銀行卡、犯罪得益等證物。

新界北反黑組展開冷雨行動 一個月拘130人 檢百萬元保時捷

被捕人中4人為黑社會骨幹

警方高度關注多宗早前在上水粉嶺一帶發生的街頭暴力案件，新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，關案件雖已偵破，但警方仍策劃「冷雨」行動，主動打擊區內活躍黑社會。他提到，被捕人當中21人有黑社會背景，4人為骨幹，均來自同一字頭，據悉為上水勝和。

5男3女另涉洗黑錢

新界北總區反三合會行動組高級督察陳養泉補充，130名被捕人當中，5男3女另涉洗黑錢。警方早前於一名47歲集團男主腦，個人及公司戶口發現不尋常大額交易；「該污男子報稱美容院經理，但他開設了4間分別自稱是物流、土地中介、顧問公司、蔬果批發的公司」，陳養泉表示他開設的公司，與其本身職業不符，且上述公司地址實質為酒吧或秘書公司，並無業務經營，因而鎖定他。另外，涉案人戶口有至少600宗大額交易，於2016年至今年期間，處理約1500萬元黑錢。警方有理由相信，這些黑錢是非法賭檔的犯罪得益。

 

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德（左）及高級督察陳養泉（右）。

主腦名貴保時捷房車 未落地駕駛先被檢獲

另外，警方在行動中檢獲公司文件、銀行卡、多部手提電話，及一部價值147萬的名貴保時捷房車。警方相關該房車是由主腦以公司名義註冊購買，懷疑為犯罪得益；主腦被捕前一日才剛從車廠取匙，但還未落地駕駛，便被警方拘捕。目前被捕人已保釋候查，警方正深入調查更多資金流向，不排除更多人被捕。

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