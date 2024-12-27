新界北新市鎮擬先發展香園圍　受居民最快2027年起搬遷

發展局就新界北新市鎮及馬草壟的發展向立法會提交文件，指新界北新市鎮總發展面積預計可達1,175公頃，是北都面積最大的新發展區，佔整個北都新發展土地劇三分之一，預計分階段推展需時超過20年，因此首先推展206公頃的「優先發展區」。考慮到公營房屋並非首要實施重點，當局建議先行發展香園圍地區，以推動口岸經濟，發展新興產業，以及培育高端人才。

「優先發展區」預計新增 1.9 萬個住宅單位

文件中建議「優先發展區」的31%面積將用作產業用途，專上教育用途佔19%，預計新增住宅單位可達1.9萬個。發展局指，餘下約960公頃的發展用地屬中長期的發展計劃，可考慮分批推展。其中，恐龍坑及文錦渡管制站附近地區，主要為建造公用設施，以及為口岸經濟、先進建造業、綠色產業等提供用地。坪輋、打鼓嶺及皇后山地區主要為房屋及文化體育設施提供用地。至於羅湖南地區，主要提供房屋用地。