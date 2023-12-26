新界東北堆填區昨有男工遭倒後垃圾車撞死 勞工處：高度關注事件

打鼓嶺新界東北堆填區昨日(25日)發生致命意外，一輛垃圾車拖頭車倒車時，意外撞到一名約50歲男工人，對方被夾在車底及升降橋的石躉之間；口吐鮮血昏迷送往北區醫院治理，在下午3時半證實不治。​勞工處今日(26日)表示，高度關注事件，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人指，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。處方已向有關承辦商發出『暫時停工通知書』，停止其使用該廢物傾倒台，直至信納有關承辦商已採取措施消除有關危害，才可恢復使用。