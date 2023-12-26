新界東北堆填區昨有男工遭倒後垃圾車撞死 勞工處：高度關注事件

打鼓嶺新界東北堆填區昨日(25日)發生致命意外，一輛垃圾車拖頭車倒車時，意外撞到一名約50歲男工人，對方被夾在車底及升降橋的石躉之間；口吐鮮血昏迷送往北區醫院治理，在下午3時半證實不治。勞工處今日(26日)表示，高度關注事件，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。
勞工處發言人指，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查。處方已向有關承辦商發出『暫時停工通知書』，停止其使用該廢物傾倒台，直至信納有關承辦商已採取措施消除有關危害，才可恢復使用。
會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》補償責任
發言人續指，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。
為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。