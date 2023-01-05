新界沙田法醫學大樓啟用 遺體儲存容量增三倍

衛生署重置富山公眾殮房，並更名為「新界(沙田)法醫學大樓」，最多可儲存830具遺體，較之前多近三倍。新大樓設置電腦掃描儀器方便法醫更有效了解遺體狀況，亦可為執法人員提供培訓；並設有3間遺體告別室，供有需要的喪親家屬在私人的環境內舉行喪禮。(圖︰蘇文傑)

新界(沙田)法醫學大樓位於沙田下城門道7號，距富山殮房約3分鐘步程，在大圍寶福山紀念館對面。大樓樓高7層，遺體儲存容量達830具，較富山的216具多。除提供殮房的功能，設有各種法醫病理學設施，包括冷藏室、冷凍庫、剖驗套間及化驗室等，更首次在公眾殮房設有電腦掃描室，讓法醫有更多途徑了解遺體和進行深入病理學研究；設地點供培訓從事刑偵等執法人員。

衛生署法醫科主任顧問醫生潘偉明指，透過電腦掃描為遺體做三維造像，法醫可看到重要的病理轉變，例如有否如腦出血或心肌梗塞等致死的病變，而一些涉及槍擊或爆炸案件，透過掃描更易發現子彈彈頭或碎片。

