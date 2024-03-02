新界西堆填區地盤男工昏迷7小時送院後亡　環保署：承辦商7天內需交報告(更新)

環保署其後發聲明指，已責成承辦商必須全力配合警方及相關部門調查，並且要在七天內就事件向署方提交報告，署方亦會就事件作出調查。署方人員現正聯絡死者家屬以表示慰問，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。

周六（3月2日）凌晨零時許，在屯門稔灣路的「新界西堆填區擴建工程」地盤內，有地盤職員發現一名男工友暈倒，其後男工送院後證實死亡。

據了解，該名男工友姓方，64歲。當時有地盤職員發現其暈倒於是報警，救護員接報到場，方男昏迷送往屯門醫院治理，其後證實不治。

死者是一名64歲男子，為新界西堆填區擴建計劃設計、建造和營運合約的分判商所聘用，負責土地平整工作。周五下午約五時半，他在新界西堆填區擴建計劃工作完畢後未有返家，其家人通知地盤主管，經翻查閉路電視影像及於地盤範圍內巡查，發現該名工人在地盤平台地上昏迷，送往屯門醫院後證實不治。

環保署：已責成承辦商7天內交報告

環保署發公告表示十分難過並向死者家屬致慰問，又指十分重視這宗意外，已責成承辦商必須全力配合警方及相關部門調查，並且要在七天內就事件向署方提交報告，署方亦會就事件作出調查。署方人員現正聯絡死者家屬以表示慰問，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。