新界西醫院聯網術前醫療團隊 減術後併發症死亡率

新界西醫院聯網的術前心肺預健醫療團隊於2019年成立，為各聯網首個。團隊集合麻醉科、內科及康復科、外科、物理治療、職業治療及營養學等醫護人員。針對做手術有較高風險病人，麻醉科醫生會評估病人，是否需轉介至術前心肺預健團隊其他成員，再為病患作詳細的術前風險評估，制定訓練計劃，包括步行、跑步和使用醫院的單車機等鍛鍊心肺功能和呼吸肌肉。曾接受服務病人大多屬年過70歲，有多項重症紀錄和患有腫瘤；七成人只需在家做適度的訓練如跑步或步行，醫護定期跟進，大多數人僅接受3至4周訓練，便可做手術；另三成病人身體情況較差，為防止運動量過大出現不適，須到門診和日間醫療中心由物理治療師或醫生監測下做預健訓練。情況最差的則入院接受術前預健。

新界西聯網麻醉科及手術室服務部顧問醫生林嘉雯稱，病人身體較差時做手術，術後有較大機會出現併發症，計劃盼讓高風險病人的身體在最佳狀態下做手術。她補充2021年起，醫管局重組了對患者「患者旅程」(由確診到治療整個程序)，若病人一確診有腫瘤，團隊會提前介入，不會等到決定做手術後，才為病人作術前預健，及早訓練病人身體機能。她透露，團隊成立前，病人術前會被轉介到多個部門檢查器官，病情不斷變，手術當日病人身體或不能承受要取消手術；現時病人可在同一個部門完成檢查所有器官，減省病案轉介的步驟和時間，並保持跟進病人的身體狀況，免卻之前出現情況。

林嘉雯指，團隊一站式的服務，由術前個人化風險評估，到鍛鍊身體機能，病人術後死亡率和併發症情況均下降，並可避免因併發症的後續做緊急治療所需的資源。團體今年更獲得醫管局傑出團隊獎，她表示其他聯網亦有計劃做同樣的服務，現時部分團隊成員每周會抽一個時段到其他醫院聯網培訓相關醫護。