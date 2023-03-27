新界過渡房屋有項目入住率僅得63.6%　政府擬調整租戶比例

港府2018年推行過渡性房屋項目，讓苦候公屋的家庭提早「有瓦遮頭」，作為正式「上樓」之前的過渡措施。政府提交的文件指出，截至上月中，共10個項目投入服務。其中在堅尼地城、筲箕灣、紅磡、荃灣及西區的項目，入住率達100%。部分在新界的項目，入住率平均只有約7成，當中元朗同心村項目入住率為63.6%、博愛江夏圍村第一期項目入住率為71.6%。

倡調整租戶比例

現時營運機構要將項目不少於80%的單位，供甲類申請租戶，即已輪候傳統公屋不少於3年的人士入住；並預留不多於20%單位予乙類申請租戶，即其他類別申請者入住。為增加入住率，

政府建議調整租戶比例，並加快特別是乙類申請的審批和入住工作，令項目可更早幫助有需要人士。根據機制，個別項目若有需要，營運機構可申請調整甲乙類租戶比例，而目前元朗博愛江夏圍村及同心村已獲准調整，由8：2調整至6：4。