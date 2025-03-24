新盤應驗小陽春 本月一手成交破2千宗 5個月首次 二手蠢動

受惠《財政預算案》放寬細價樓印花稅，加上港股表現造好，市場年初已期待的樓市「小陽春」雖然姍姍來遲，最終在本月於一手市場率先出現。本月多個新盤開賣均交出亮麗成績，綜合市場資訊，3月首23日已錄約2,043宗一手買賣，較上月全月約1,230宗急升逾六成，更是自去年10月的2,960宗後的5個月高位，而去年9月本港銀行正式揭開減息周期。分析指，發展商續以低價策略推盤，購買力續釋放，料「小陽春」將有力延續。

新界區項目成為本月一手交投主力貢獻，其中新鴻基地產(016)與港鐵(066)合作的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」，本月進行四輪公開發售，首三輪均能即日「一Q清」，第四輪銷售亦沽出逾九成單位。該盤迄今累售501伙，佔本月成交量近25%。新地推盤態度積極，繼啟德跑道區「天璽．海」已公布售樓說明書，涉及43伙；另西沙「SIERRA SEA」亦有望本周獲批預售，提供781伙，最快4月推售。

上然急推2期應市 速收7900票

萬科控股(香港)大埔「上然」第1期首輪發售228伙，即日賣出223伙或98%單位，其後再次輪開售118伙，目前該盤累沽336伙，佔可售價單單位約97%。發展商打鐵趁熱於上周五推出第2期應市，涉及682伙，並公布首張價單共137伙，提供最高16%折扣，折實價267.2萬元起，有58伙低於400萬元。整批單位折實平均呎價約12,018元，較第1期首張價單高約8.9%。截至昨日累收約7,900票，超額認購逾56倍，料短期內公布銷售安排。

市區盤亦見追捧，恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」本月進行三輪公開發售，迄今累沽248伙。該盤於過去周末連售3伙，涉資近1,317萬元，單位成交價介乎380.14萬至555.68萬元。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮向本報稱，《財政預算案》公布放寬400萬元或以下細價樓印花稅好消息後，配合發展商推盤攻勢，部分可受惠新印花稅措施，成功刺激買家入市意欲，購買力持續釋放，相信發展商續「先求量後求價」，維持低價推盤策略，帶動整體新盤成交遞增。此外，近期股市氣氛理想，加上息口維持平穩趨降走勢，料有力延續「小陽春」。

十大屋苑周末8成交 7屋苑「有單開」

二手市場亦見蠢動。據中原地產統計，過去周末十大屋苑錄得8宗成交，按周少3宗或27%，太古城錄得2宗最活躍；而零成交屋苑降至3個，為海怡半島、美孚新邨及映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期一手新盤熱賣，預計本月一手成交可達3,000宗。市場上仍有大量貨尾單位可供發售，且大部分訂價克制，吸引力仍比二手放盤稍稍優勝，搶去部分客源。另一方面，亦有買家轉投二手市場尋寶，且成交分布面廣，各種價格的放盤亦有捧場客，可見整體樓市一二手皆旺。

中原天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊周末錄得1宗交投，為景湖居7座高層A室，實用面積635方呎，三房套間隔，以495萬元沽出，呎價7,795元。原業主於2013年以365萬元入市，現沽貨帳面賺130萬元或36%離場。他指，區內新盤銷售報捷，並迅速步入尾聲，大批向隅客回流二手市場覓盤入市機會，區內二手放盤有約3%至5%議價空間，帶動交投穩步上升，屋苑本月暫錄28宗買賣，較上月同期15宗急升87%。