新科技輔助 醫生多走一步 任廣銳見證屯醫神經外科進步

記者被形容須有「鐵腳、馬眼、神仙肚」，而屯門醫院傑出員工、屯門醫院神經外科部門主管任廣銳透露，神經外科醫生需要「獅心、鷹眼、淑女的手」基本素質。在醫管局工作超過35年，當中26年在屯門醫院工作，任廣銳坦言，屯門醫院成立初時病人對醫院信心不高，當年更有患者主動要求「轉院」，隨着醫生多年協力「多走一步」和引進新科技令手術精益求精，為患者帶來信心，以「背部神經切斷術」為例，屯門醫院接收全港近九成相關個案。
任廣銳在醫管局工作超過35年，於1996年加入屯門醫院，為屯門醫院神經外科的開荒牛，協助和見證著該院神經外科的進步。他笑指，該院神經外科剛成立不久，整個部門只有8位醫生，計及部分人要放假，每日人手可說是屈指可數。
涉及醫生電視劇，辦公室政治似必然元素，但他指，「部門內冇咩辦公室政治、(日劇)《白色巨塔》(劇中講述相互熟悉但個性差異極大的兩個醫生)嘅情況，(都係講)大家都(想)做好自己本分」。他亦指，因為部門內醫生都抱著在屯門醫院建立好的服務給予市民的信念，成就了今日神經內科的種種進步。不過，他亦坦言，屯門醫院成立之初，病人對醫院確信心不高，當年更經常會有病人希望將他轉到伊利沙伯等歷史較久的醫院，「我嗰陣同個病人講，我原本都係伊利沙伯醫院過嚟，我哋(屯門醫院醫生)出嘅人工同出面醫生一樣，做嘅嘢點會有分別！」他補充指，要建立市民對屯門醫院的信心需要大量的時間，引入更多新科技輔助、成功手術才能給予病人信心。
九成背部神經切斷術由屯門醫院處理
他以改善腦癱患者步姿的「背部神經切斷術」為例，其他聯網醫院轉介個案到屯門醫院，現時屯門醫院接收全港近九成個案，這正是醫院在神經外科多年努力發展為外界帶來信心所致。而他亦見證該科與兒科合作進行屯門醫院首次胼胝體切斷術、研究痙攣資料計畫和肉毒桿菌素的應用、實行手術室數碼圖像計劃等等。
除了科技發展，與病人相處亦令任廣銳印象深刻。他指，「背部神經切斷術」主要醫治七歲腦癱兒童，患者術後，醫生還要跟進個案長達十年，除定期覆診外，醫院設立「小核桃俱樂部」，當中會安排醫生與兒童神經外科病人和家長參加聚會。最深刻一次，為讓這些行動不便兒童親親大自然，於是安排他們參觀嘉道理農場，但因該處較多斜坡，要協助一名坐輪椅的病人「上斜下坡」需5名義工協助；加上此行目標之一是探望農場內的大花白豬，牠卻不幸離世，眾人均感可惜。
多年來的治療個案均令任廣銳難忘。例如有一位病人希望，手術成功後吃完飯可以能把飯碗拿回廚房；亦有家長在手術成功後，與兒子外出時不再需要牽往手而感到不習慣。任表示，患者康復後亦會保持聯絡，眼看病人日復生活正常，真的感到非常欣慰和高興。
寄語勇踏前人未至之境
即將退休的任廣銳，引用《星空奇遇記》中的一句話、亦是他的格言「勇踏前人未至之境」，勉勵神經內科的醫生同事們，要繼續努力發展和嘗試神經內科手術的新科技，但在成功應用新科技而高興的同時，謹記「你要把所有人安全地帶回來」，必須履行對病人的承諾。
醫管局自93年起每年舉辦「傑出員工及團隊獎」，以表揚具卓越成就的員工及團隊，鼓勵員工全力以赴，去達成醫管局的目標，醫管局亦設有40歲或以下員工的優秀青年獎，表揚其服務及表現。