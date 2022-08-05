新科技輔助 醫生多走一步 任廣銳見證屯醫神經外科進步

記者被形容須有「鐵腳、馬眼、神仙肚」，而屯門醫院傑出員工、屯門醫院神經外科部門主管任廣銳透露，神經外科醫生需要「獅心、鷹眼、淑女的手」基本素質。在醫管局工作超過35年，當中26年在屯門醫院工作，任廣銳坦言，屯門醫院成立初時病人對醫院信心不高，當年更有患者主動要求「轉院」，隨着醫生多年協力「多走一步」和引進新科技令手術精益求精，為患者帶來信心，以「背部神經切斷術」為例，屯門醫院接收全港近九成相關個案。

任廣銳在醫管局工作超過35年，於1996年加入屯門醫院，為屯門醫院神經外科的開荒牛，協助和見證著該院神經外科的進步。他笑指，該院神經外科剛成立不久，整個部門只有8位醫生，計及部分人要放假，每日人手可說是屈指可數。

涉及醫生電視劇，辦公室政治似必然元素，但他指，「部門內冇咩辦公室政治、(日劇)《白色巨塔》(劇中講述相互熟悉但個性差異極大的兩個醫生)嘅情況，(都係講)大家都(想)做好自己本分」。他亦指，因為部門內醫生都抱著在屯門醫院建立好的服務給予市民的信念，成就了今日神經內科的種種進步。不過，他亦坦言，屯門醫院成立之初，病人對醫院確信心不高，當年更經常會有病人希望將他轉到伊利沙伯等歷史較久的醫院，「我嗰陣同個病人講，我原本都係伊利沙伯醫院過嚟，我哋(屯門醫院醫生)出嘅人工同出面醫生一樣，做嘅嘢點會有分別！」他補充指，要建立市民對屯門醫院的信心需要大量的時間，引入更多新科技輔助、成功手術才能給予病人信心。