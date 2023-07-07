新聞自由指數再創新低 記協：政府連番狙擊媒體造成寒蟬效應

香港記者協會公布2022年「新聞自由指數」，指公眾及新聞從業員均認為香港新聞自由較去年倒退，其中公眾評分是41.4，新聞從業員評分是25.7分，再次創下2013年成立以來的歷史新低。報告指，評分下跌的主因是認為傳媒批評中央政府及港府時有顧忌，並有自我審查的現象。
記協於今年3至4月訪問了249名新聞工作者，並委託香港民意研究所於3月訪問了1,026名市民。結果顯示，在新聞工作者部分，香港新聞自由整體評分只有25.7分（滿分100），市民部分則有41.4分，兩者都是2013年以來的新低。此外，91%受訪新聞工作者及46%受訪公眾認為新聞自由較之前一年倒退，另有31%受訪公眾認為沒有變化。
記協：政府連番狙擊媒體造成寒蟬效應
記協分析指，2021年多名傳媒老闆或高層被控違反國安法和煽動罪，有35％受訪公眾認為對新聞自由的損害極大，而認為損害頗大有14%。在新聞從業員當中，有97%受訪從業員均認為《立場新聞》高層被控煽動罪對新聞自由損害大，當中有90%受訪者認為損害極大。其次有96%受訪從業員認為傳媒老闆黎智英被控違反國安法對新聞自由損害頗大或極大。
記協又認為，坐擁龐大資源及公權力的特區政府連番狙擊不同的新聞業工作者，例如在《明報》刊登政治漫畫長達40年的尊子在10月首度被警方去信譴責，其後更遭港府官員六度公開批評，《明報》最終在今年5月停刊尊子漫畫，種種事件反映港府容不下批評的聲音，在權力不對等的關係下，會令新聞業界造成寒蟬效應，直接令公眾能接收的社會資訊減少和更趨單一。
記協重申，倘資訊流通與新聞自由受損，將影響營商環境，強調新聞自由得到保障，方能維繫香港作為國際亞洲金融中心的地位。