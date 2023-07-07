新聞自由指數再創新低 記協：政府連番狙擊媒體造成寒蟬效應

香港記者協會公布2022年「新聞自由指數」，指公眾及新聞從業員均認為香港新聞自由較去年倒退，其中公眾評分是41.4，新聞從業員評分是25.7分，再次創下2013年成立以來的歷史新低。報告指，評分下跌的主因是認為傳媒批評中央政府及港府時有顧忌，並有自我審查的現象。

記協於今年3至4月訪問了249名新聞工作者，並委託香港民意研究所於3月訪問了1,026名市民。結果顯示，在新聞工作者部分，香港新聞自由整體評分只有25.7分（滿分100），市民部分則有41.4分，兩者都是2013年以來的新低。此外，91%受訪新聞工作者及46%受訪公眾認為新聞自由較之前一年倒退，另有31%受訪公眾認為沒有變化。