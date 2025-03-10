新興運動｜康文署訂場節數低學者批失敗　一項目3年無人預約被剔出計劃

港府推動新興運動，康文署2019年起開放6個體育館，供個人預約作匹克球、門球和閃避球等新興活動，今年1月中擴展至開放12個體育館。根據康文署資料，近年匹克球月均有最多的158.8節預訂，閃避球和健球月均預約僅5節及3.5節，門球近3年更沒有預約。擴展計劃後取消門球預約資格，首月匹克球和閃避球個人預約分別增至822節和18節。體育學者劉永松表示，預約節數低顯示推廣失敗，倡在體育課加入新興運動。

記者︰曾偉龍

康文署2019年起推行「開放指定體育館主場供個人預訂進行新興活動試驗計劃」，開放轄下6個體育館，讓市民以個人預約方式預訂體育館主場的非繁忙時段，作門球、閃避球、躲避盤、健球、合球、匹克球及巧固球7項新興運動。康文署今年1月15日擴展計劃，新增開放6個體育館主場，並放寬預約時段至全日任何時段，但剔除門球的預約資格，令可預約運動減至6項。

門球 近3年無人預約

康文署向《am730》提供的數據顯示，剔除受疫情措施影響的2022年，在6個體育館中，2023及2024年透過計劃預訂的新興活動節數共有4,136節，其中匹克球佔3,810節，在7項運動中佔逾92%，月均預約158.8節，其次是閃避球的5節，健球、合球、躲避盤及巧固球月均預約則只有3.5節、2.7節、1.5節和0.8節，門球在近3年均無人預約。康文署在今年1月15日起增加可供預約體育館至12個，以及增加可預約時段後，首月預約明顯增加，匹克球單月預約增至822節，增幅達4.2倍，閃避球亦有18節預約，增幅為2.6倍，合球、躲避盤和健球在首月分別有8節、6節和4節預約，巧固球首月則未有預約。