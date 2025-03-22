新興運動｜閃避球爭取成奧運亞運項目　Netflix拍紀錄片料掀閃避球熱潮

閃避球從民間遊戲演變成世界體育運動，每一步都來之不易，香港閃避球總會會長李一接受《am730》專訪時透露，閃避球將最快今年會成為亞洲奧林匹克理事會的臨時認可項目，有資格爭取成為奧運和亞運項目，預計閃避球有機會登陸2032年澳洲布里斯本奧運和2034年沙地亞拉伯利雅得亞運，同時Netflix和Paramount+兩大平台亦將拍攝紀錄片，講述閃避球由遊戲變成國際體育項目的經過，加上明年美國將推出閃避球電影，預計將掀起環球閃避球熱潮。
記者︰曾偉龍
香港閃避球總會會長李一是國際推動閃避球運動的先驅者，他於2008年創立香港閃避球總會並出任會長，2011年與美國、馬來西亞等國家籌組成立世界閃避球協會，創會起一直出任副主席至今，協會亦由初時6個會員，發展至現時有47個國家或地區會員。
李一過去20年來不斷發展香港閃避球運動，他率先於香港推廣節奏更快的6球制閃避球，取代原先較流行的1球玩法，增強競技性，更自行設計了材質更柔軟、體積更細小的閃避球賽球，令球速更快，亦更安全，「扔中都唔會痛」，他設計的賽球亦早於2010年成為國際賽的標準用球。他笑說，採用新球對亞洲球隊有利，因為亞洲球員手掌較歐美球員細小，使用細球更好掌握和發力。
積極遊說納奧運亞運賽項
推動閃避球運動多年，近年漸有成果，李一在專訪中向《am730》表示，閃避球最快成為亞洲奧林匹克理事會臨時認可的體育項目，有資格獲列入奧運和亞運項目，新項目納入賽項要視乎主辦國取態，身為世界閃避球協會副主席的李一說，會積極爭取奧運和亞運主辦國將閃避球列入正式賽項，相信閃避球很大機會以演示項目形式亮相明年洛杉磯奧運，而2032年奧運和2034年亞運分別由澳洲布里斯本和沙地亞拉伯利雅得主辦，有很大機會加入閃避球，相信若連續兩個大型國際運動會均設閃避球項目，有助閃避球成為恆常賽項。他又相信，以目前香港隊的實力，若出戰亞運，肯定可獲得一面獎牌。
閃避球體育近年冒起，吸引影視平台注意，李一透露，他已分別接獲Netflix和Paramount+ 兩間串流平台的邀請拍攝閃避球紀錄片，料於本月底世界閃避球協加入國際單項運動總會聯合會後開拍，「呢20年嚟發展得咁快，佢哋（串流平台）好有興趣……由game（遊戲）發展成serious sport（體育競技），佢哋想拍origin of dodgeball（閃避球的起源）」。他透露，Neflix 或以迷你影集形式介紹各地閃避球起源， 「其中一集係香港，我一定會講香港」，他又相信紀錄片播出後對推動運動有巨大作用，又笑說「到時我會出名架喇」。
紀錄片電影上映料掀閃避球熱
李一又指，2004年以閃避球為主題的美國喜劇電影《屎波快閃隊》曾於美國掀起閃避球熱潮，電影續集將於明年上映，「我哋幫佢（電影）做顧問」，預計多個影視作品先後上映，若加上出戰亞運，將會掀起全球的閃避球熱潮。
閃避球發展前路光明，李一希望香港亦可幫助中國內地的閃避球發展，期望派員到大灣區學校推廣閃避球，由青訓入手，複製香港成功模式。閃避球中國香港代表隊總教練倫子儒表示，雖然閃避球目前較少觀眾，但運動有一定觀賞性，現時網上直播亦有一定觀眾，發展潛力巨大，「籃球、足球都係發展超過100年……（香港）今日行落去，有一日（閃避球聯賽）去到NBA咁大，香港就上到位」。