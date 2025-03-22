新興運動｜閃避球爭取成奧運亞運項目　Netflix拍紀錄片料掀閃避球熱潮

閃避球從民間遊戲演變成世界體育運動，每一步都來之不易，香港閃避球總會會長李一接受《am730》專訪時透露，閃避球將最快今年會成為亞洲奧林匹克理事會的臨時認可項目，有資格爭取成為奧運和亞運項目，預計閃避球有機會登陸2032年澳洲布里斯本奧運和2034年沙地亞拉伯利雅得亞運，同時Netflix和Paramount+兩大平台亦將拍攝紀錄片，講述閃避球由遊戲變成國際體育項目的經過，加上明年美國將推出閃避球電影，預計將掀起環球閃避球熱潮。

記者︰曾偉龍

香港閃避球總會會長李一是國際推動閃避球運動的先驅者，他於2008年創立香港閃避球總會並出任會長，2011年與美國、馬來西亞等國家籌組成立世界閃避球協會，創會起一直出任副主席至今，協會亦由初時6個會員，發展至現時有47個國家或地區會員。

李一過去20年來不斷發展香港閃避球運動，他率先於香港推廣節奏更快的6球制閃避球，取代原先較流行的1球玩法，增強競技性，更自行設計了材質更柔軟、體積更細小的閃避球賽球，令球速更快，亦更安全，「扔中都唔會痛」，他設計的賽球亦早於2010年成為國際賽的標準用球。他笑說，採用新球對亞洲球隊有利，因為亞洲球員手掌較歐美球員細小，使用細球更好掌握和發力。