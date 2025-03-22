新興運動｜閃避球青少年隊稱霸全球　冀獲穩定訓練場地保世界前列水平

香港新興運動漸受注視，中國香港閃避球青少年代表隊近日揚威世界賽舞台，閃避球青訓成果展現。香港閃避球總會會長李一接受《am730》專訪時指，港隊已屬世界強隊，冀配合政府推動全民運動，令活躍閃避球人口由現時逾1,000，增加3倍至4,000。中國香港男子隊隊長及代表隊總教練倫子儒則希望，政府可提供穩定的訓練場地，保持球隊在世界前列的水平。 記者︰曾偉龍 「WDBF世界閃避球青少年公開賽2025」今年2月在加拿大卡加利舉行，中國香港閃避球青少年代表隊以不敗姿態橫掃U18、U15及U12三個組別冠軍。現時中國香港閃避球男子代表隊世界排名第五，女子隊世界排名第三，混合隊世界排名第四，均高踞世界前列。香港閃避球總會會長李一接受《am730》專訪時指，香港是閃避球是世界領導者之一，總會於2019年起加強向本地學校推廣閃避球，今次青少年隊稱霸世界比賽，正是多年來培訓的成果。

逾60校恆常打閃避球 儘管港隊揚威世界賽舞台，但推廣閃避球並非一帆風順，李一於2006年起在香港推動閃避球運動，多年來投放已逾2,000萬元。他憶述，他有份在陣的香港男子隊於2012年奪得世錦賽冠軍，兩年後香港主辦世錦賽，當年港隊男隊和女隊分別奪得季軍和亞軍佳績，當時本地有逾60隊閃避球隊，數字可觀，但2015年閃避球隊被投訴使用康文署體育館的籃球場練習閃避球，令所有球隊被逼停止練習一個月，其後參與人數大幅減少。 直至近年香港運動員表現出色，體育政策重新受重視，康文署2019年起開放6個體育館讓市民預約作閃避球等新興運動，2023年更資助香港閃避球總會的「閃動校園」學校推廣計劃，閃避球中國香港代表隊總教練倫子儒表示，青少年代表隊發揮出色，靠的是多年來入學校深耕細作，現時本港有逾60間學校有恆常閃避球活動，有逾百間學校曾接觸閃避球，未來會維持入校「播種」的方針，讓更多青少年參與閃避球運動，培養未來參與人口。 無穩定訓練場地難製訂訓練計劃 倫子儒續指，雖然港隊表現出色，仍未有穩定的訓練場地，代表隊難因應預訂康文署場地成敗而製訂訓練計劃，希望政府協助總會以團體身份取得穩定的使用場節，並建議康文署不應規限場地用途，「（政策）可以鬆綁……籃球場係一個多用途場地，做唔同運動都得」。

閃避球包容性強宜全民運動 政府推動全民運動，李一又指，閃避球是包容性極強的運動，身材和力量皆不是運動的決定條件，球員可因應自身特點發展打法，「有啲人鍾意做假動作，有啲人敏捷可以閃（避），大力唔一定扔得準」，加上閃避球易學易玩，沒有裝備要求，非常適合全民運動。香港閃避球總會目標將現時本港逾1,000人的閃避球活躍人口，提升3倍。 倫子儒亦補充，閃避球兼具移動性、平衡性和操控性，是非常適合普及化的全民運動，即使初學者也能找到樂趣。香港閃避球總會常務顧問林澤輝亦指，閃避球是香港品牌運動，在國際賽事中屢獲佳績，依賴自身已做到精英化，期望政府可協助推動，進一步將運動普及化，下一步再推動產業化。