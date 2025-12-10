新舊議員首度立會齊亮相 梁君彥：冀薪火相傳多交流 眾議員關注大火善後工作

立法會換屆選舉結果日前出爐，90名新議員順利誕生，新一屆立法會任期將於明年1月開始。昨日現屆立法會議員與新一屆立法會候任議員一同在立法會大樓會見傳媒，是特區政府成立第一屆立法會以來，首度有此安排。即將卸任立法會主席的梁君彥表示，過去兩周社會上下一心應對災情，感謝政府同時將救災和選舉這兩件大事辦好，今次選舉每個選區每個界別都有良性競爭，是比能力拼政綱。 梁君彥表示，疾風知勁草，面對社會發生重大災難，必須展現巨大決心和魄力；形容議員要急市民所急，以專業知識、人脈和資源，與政府共同努力，處理災後支援及重建工作，新一屆立法會議員肯定是任重道遠。

他又指，新一屆立法會有50位連任議員，亦有40位新面孔，鼓勵新舊議員多些溝通和交流，做到薪火相傳。 行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，許多要退任的議員已成功交棒，說明如今機制能成功推動新老交替。她又指，樂見年輕有為議員、專業領域人才加入議會。她期望，新任議員能夠發揮專業知識、抱負和服務社會的熱情，在下一屆立法會好好發揮，反映民意並配合政府工作，特別是大埔火災的善後工作及落實國家「十五五」規劃，又稱自己亦會提供幫助。

工程界卜國明：徹底檢討制度 候任工程界議員、土木工程處前處長卜國明表示，安全是城市發展的基石，更是工程和相關專業不可動搖的底線，他必將以工程專業的角度，與其他相關專業人士一起跟進事件，全力配合與相關部門協助居民盡快回復正常生活；又指會進行徹底的制度檢討，完善並強化監管的執行，絕對不會容許悲劇重演。 民建聯主席陳克勤表示，過去看到新舊議員同事以自己方式支援大埔災民，旨為災後支援非常及時，接下來新一屆立法會應和政府做更好的配合，從安置、法例上發揮更好的作用，避免悲劇再次發生。他表示，團隊接觸了1,000戶以上災民，他們最關心怎樣重建家園，有議員提出選址、重建方法、制度改革等意見，期望新一屆議員能跨越政團，幫助政府阻止悲劇重演。

成功連任批發及零售界的自由黨邵家輝表示，新一屆的立法會最重要是搞好香港經濟，因為經濟正處於一個轉型期，如何用科技去變革，好好融入國家大局，是新一屆議員需要著力之處。

實政圓桌莊豪鋒：不為議席改變風格 現年75歲的實政圓桌田北辰即將離開議會，由參選新界西北直選的莊豪鋒成功接棒。二人昨日一同會見傳媒，莊豪鋒表示，今次能夠躋身議會，相信是傳承了田北辰理性和敢言的風格；又指不會為保議席而改變風格。 田北辰表示，政府在2021年完善選舉制度時，他曾向中央提出「333」選制，即地區直選、功能組別及選委界各佔30議席，開拓更多政治光譜，期望第八屆議會可以修改；對於田北辰的建議，莊豪鋒回應指，該想法曾在黨內深入討論，惟不會倉促爭取落實。他又指，未來會繼續傳承政黨責任，包括關注交通議題。