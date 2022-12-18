新華社披露芷希換心詳情：心臟從獲取送抵本港少於3小時　壓縮至8分鐘過關

4個月大女嬰芷希昨日在香港兒童醫院完成換心手術，心臟是來自內地一名因意外死亡的幼童，是首宗移植手術的器官來自內地。新華社報道，器官從獲取到運送到港做手術，全程用了不足三小時，通關時間壓縮至8分鐘，與4小時的心臟保存極限時間賽跑。

報道指，芷希出生41天即被確診為心臟衰竭，其母通過媒體發出「求心續命盼奇跡」的緊急呼籲，本月8日，香港特區政府醫務衛生局局長盧寵茂正式致函國家衛健委和國家海關總署，「懇請國家允許，在內地出現符合香港患兒芷希醫學需求的腦死亡捐獻者且內地沒有合適接受者的情況下，可順利通關共用至香港用於拯救芷希的生命」。

國家衛健委醫療應急司和國際司配合國家海關部門全力支持，要求COTRS建立聯絡協調中樞和應急預案，協調兩地跨部門開展技術、醫療、管理等方面的溝通協作。負責本次兩地醫療應急救助聯絡工作的COTRS負責人王海波介紹，12月15日下午4時07分，COTRS啟動內地一例因腦外傷導致的腦死亡幼兒患者捐獻心臟的分配，經過與COTRS系統中全國心臟移植等待名單上1153名患者的多輪自動匹配，均未有合適的接受者，緊急啟動了內地與香港的醫療救助人體器官共用預案。

12月16日下午5時24分，內地開始摘取捐贈者的心臟，用了48分鐘完成。救護車之後將心臟運到深圳灣口岸，兩地用了8分鐘完成交接，救護車之後在警車護送下，送到香港兒童醫院，到晚上8時13分，移植手術開始，至12月17日淩晨1時，芷希小朋友的心臟移植手術順利完成，從手術室轉入兒科ICU。截至目前，芷希已不需要體外迴圈支援。

他稱「在COTRS的協調下，內地與香港近24個部門和65位醫療與管理專家在24小時內緊急通力合作，兩地醫療團隊以及深圳與香港海關均進行緊急模擬演練，將通關時間壓縮至8分鐘，與4個小時的心臟保存極限時間賽跑。」

醫務衞生局長盧寵茂表示，目前有超過3500名香港居民在中國人體器官分配與共享計算機系統等待器官移植，近千名香港居民透過公平公正的器官分配與共享接受了移植手術。同時有9名香港居民在內地逝世後捐贈器官，挽救了24名內地同胞的生命，希望藉今次建立長效機制，將香港的醫院納入系統，利用公民逝世後捐獻器官，拯救兩地居民的生命。

國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅說，中央高度重視器官捐獻與移植工作，經過長期不懈努力，器官捐獻和移植數量大幅提升。截至2022年10月底，內地累計完成公民逝世後器官捐獻4.25萬例，捐獻大器官突破12.63萬個。