新蒲崗女子做空中瑜伽繩纏腰困半空　呼救逾15分鐘獲消防破門救（更新）

空中瑜伽近年越見普及，不少人會租用練習室自行練習，惟獨自練習恐有意外。 昨日（27日）下午5時33分，一名33歲姓梁女子於新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心一間自助瑜伽練習室內練習空中瑜伽，其間被瑜伽繩纏腰困於半空。警方和救援人員接報後到場試用密碼開門不果，遂爆門入內，赫見女事主被繩纏腰困約2米高位置，幸無受傷，將她安全救下，她報稱頭暈及腰痛，經檢查後無需送院，情緒亦回復平靜。

女子高聲呼救逾15分鐘 附近商戶李小姐向傳媒表示，於走廊等候排隊到琴房彈琴的人聽到有女子高聲呼救逾15分鐘，她與同層其他商戶於是前往查看，發現是從瑜伽練習室內傳出，始知悉一名女子被繩纏腰，被困於高空。他們嘗試根據女子提供的密碼開門不果，且無法與場主取得聯絡，最終只好按女子要求報警求助，「就算我哋幫佢開密碼，應該都幫唔到佢，要托佢落嚟幾個人先得」，又指該條繩勒腰兩個圈勒得頗深。她又憶述當時看到女子被困於約2米高的地方，身旁放有手機在攝影架上。