新蒲崗女子做空中瑜伽繩纏腰困半空　呼救逾15分鐘獲消防破門救（更新）

空中瑜伽近年越見普及，不少人會租用練習室自行練習，惟獨自練習恐有意外。
昨日（27日）下午5時33分，一名33歲姓梁女子於新蒲崗雙喜街9號匯達商業中心一間自助瑜伽練習室內練習空中瑜伽，其間被瑜伽繩纏腰困於半空。警方和救援人員接報後到場試用密碼開門不果，遂爆門入內，赫見女事主被繩纏腰困約2米高位置，幸無受傷，將她安全救下，她報稱頭暈及腰痛，經檢查後無需送院，情緒亦回復平靜。
女子高聲呼救逾15分鐘
附近商戶李小姐向傳媒表示，於走廊等候排隊到琴房彈琴的人聽到有女子高聲呼救逾15分鐘，她與同層其他商戶於是前往查看，發現是從瑜伽練習室內傳出，始知悉一名女子被繩纏腰，被困於高空。他們嘗試根據女子提供的密碼開門不果，且無法與場主取得聯絡，最終只好按女子要求報警求助，「就算我哋幫佢開密碼，應該都幫唔到佢，要托佢落嚟幾個人先得」，又指該條繩勒腰兩個圈勒得頗深。她又憶述當時看到女子被困於約2米高的地方，身旁放有手機在攝影架上。
資深瑜伽導師籲勿獨自練習
PURE Yoga資深瑜伽導師、擁有空中瑜伽導師認證的李丁碩表示，獨自一人練習空中瑜伽頗為危險，不宜單獨進行。他解釋指，練習時若在半空中被布纏繞，除非能靠自身力量爬向布的上方讓布鬆開，否則練習者並沒有太多方法可脫困；假若頸部被纏、或頭部向下倒吊更為危急。因此他提醒，練習時即使有人陪伴，亦最好在附近準備好安全梯，才可讓他人站到較高位置協助，「如果沒有任何方法脫困，可能惟有高聲呼叫Siri報警了！」