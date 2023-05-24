新蒲崗車房三級火約50部電單車焚毀　一名消防員不適送院

新蒲崗四美街利森工廠大廈地下一間電單車維修中心，昨日(23日)晚上發生三級火，直至今日(24日)凌晨近4時大致救熄，約50部電單車被燒毀。期間疏散29人到安全地方，一名消防員不適，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

消防表示，火警在昨晚8時11分發生，到凌晨零時23分消防把火警升為三級，火勢在凌晨3時45分大致救熄，火場面積約10米乘10米，消防一共出動195名消防員和救護員，動用2條喉及4隊煙帽隊灌救，以及調動了38架消防車和6架救護車。現場約50部電單車被燒毀。暫時未能確定起火原因。

