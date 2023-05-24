新蒲崗車房三級火約50部電單車焚毀　一名消防員不適送院

新蒲崗四美街利森工廠大廈地下一間電單車維修中心，昨日(23日)晚上發生三級火，直至今日(24日)凌晨近4時大致救熄，約50部電單車被燒毀。期間疏散29人到安全地方，一名消防員不適，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。
消防表示，火警在昨晚8時11分發生，到凌晨零時23分消防把火警升為三級，火勢在凌晨3時45分大致救熄，火場面積約10米乘10米，消防一共出動195名消防員和救護員，動用2條喉及4隊煙帽隊灌救，以及調動了38架消防車和6架救護車。現場約50部電單車被燒毀。暫時未能確定起火原因。
消防：發生多次爆炸需將火警升為三級
消防指，現場存放了大量電單車和零件包括車軚和塑膠外殼，產生大量濃煙，加上布局複雜，增加灌救的難度。期間發生多次爆炸，因此需要把火警升為三級，並需把現場人員撤離並重新部署。期間疏散29人到安全地方，一名消防員在救火期間出現脫水等不適情況，送往伊利沙伯醫院治理，他現時留院觀察，情況穩定。
警方：現階段無證據顯示涉及刑事成分
警方指，昨晚接獲保安報案，指上址有煙冒出並傳出爆炸聲，懷疑發生火警。經初步調查，發現上址共有約50輛電單車有被燒過的痕跡。起火原因有待進一步調查。現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，警方及相關部門將繼續調查火警成因。事件中，分別有20名人士自行疏散及9名人士由人員協助疏散到安全位置。