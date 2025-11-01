新蒲崗食店驚現老鼠浸酸辣湯 食環署稱衞生欠佳兩提檢控(更新)

【10月31日更新】網傳新蒲崗君戶鍋貼大王出售的酸辣湯懷疑有老鼠屍體，食環署周五（10月31日）在社交平台表示，署方雖未接獲正式投訴，但已即時展開行動。
衞生狀況欠佳及明顯鼠跡 休業清潔
食環署表示，在昨日（10月30日）派員巡查該食店，發現衞生狀況欠佳及明顯鼠跡，並根據《食物業規例》（第132X章）向持牌人提出檢控，要求持牌人立即進行深層清潔及消毒；及持牌人當日自願休業配合清潔。而周五（10月31日）署方派員再次覆檢，雖未再發現鼠跡，但店內整體衞生仍欠妥善，因此再次按《食物業規例》提出檢控，重申須進行徹底清潔，持牌人亦已自願再度休業。
署方稱將於稍後再次巡查，確保店內衞生狀況符合法例要求。有關湯底發現老鼠屍體一事，現正積極調查中。食環署呼籲涉事市民致電熱線2868 0000提供資料，以便進一步跟進。而根據《食物業規例》（第132X章），食物處所須保持結構清潔、維修妥善，並防止鼠患及蟲害。違例者最高可被判罰款一萬元及監禁三個月，另加每日罰款三百元。
有網民近日在社交媒體表示，自己買了新蒲崗君戶鍋貼大王的酸辣雲吞外賣，一打開發現湯內有黑色不明物體，竟然是原隻老鼠。事主雖獲店家退款，但憂慮餐廳如何處理餘下的酸辣湯。
對於酸辣雲吞內有原隻老鼠一事，引起網民熱議，紛紛表示，「好恐怖」、「真係黐X線」、「好癲啊，原隻『米奇』」。
網民：涉事餐廳環境不太衛生
不少網民表示涉事餐廳環境不太衛生並表示，「呢間越黎（嚟）越污糟」、「試過酸辣湯飲到一半，發現有曱甴腳」、「店內好多曱甴」。網民亦問及事主有沒有向食環署舉報，事主表示已經向食環署舉報此事。
涉事餐廳：會加強清潔
涉事餐廳為君戶鍋貼大王新蒲崗分店，位於新蒲崗仁愛街，涉事餐廳回覆傳媒表示，有食客投訴酸辣雲吞中有老鼠，已退款給對方，對方收款後離開。涉事餐廳指，涉事酸辣湯已隨即倒掉，當晚加緊清潔廚房，並將全部食材蓋上蓋子或放入雪櫃儲存，防止同類事件再發生。涉事餐廳補充，從未發生此情況，食店每周都會安排滅鼠滅蟲，將來會加強清潔，保持餐廳環境衛生。