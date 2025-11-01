新蒲崗食店驚現老鼠浸酸辣湯 食環署稱衞生欠佳兩提檢控(更新)

有網民在社交媒體表示，買了新蒲崗君戶鍋貼大王的酸辣雲吞外賣，內有原隻老鼠。(Facebook@黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......))

【10月31日更新】網傳新蒲崗君戶鍋貼大王出售的酸辣湯懷疑有老鼠屍體，食環署周五（10月31日）在社交平台表示，署方雖未接獲正式投訴，但已即時展開行動。

衞生狀況欠佳及明顯鼠跡 休業清潔

食環署表示，在昨日（10月30日）派員巡查該食店，發現衞生狀況欠佳及明顯鼠跡，並根據《食物業規例》（第132X章）向持牌人提出檢控，要求持牌人立即進行深層清潔及消毒；及持牌人當日自願休業配合清潔。而周五（10月31日）署方派員再次覆檢，雖未再發現鼠跡，但店內整體衞生仍欠妥善，因此再次按《食物業規例》提出檢控，重申須進行徹底清潔，持牌人亦已自願再度休業。